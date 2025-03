Nabrzeże przejęte za długi

Jak doszło do tego, że to Chińczycy kontrolują ponad pół kilometra nabrzeża w Porcie Gdynia? Historia ma już 20 lat, bo to w 2005 r. Hutchison Ports stała się właścicielem 19,6 ha terenów postoczniowych położonych w gdyńskim porcie przy Nabrzeżu Bułgarskim. Jak informują urzędnicy MI, „firma ta przejęła od banków długi upadłej spółki należącej do Stoczni Gdynia, do której państwo wniosło wcześniej aportem 550 m nabrzeża i ok. 20 ha terenu w granicach Portu Gdynia. Zarejestrowana w Hongkongu firma ma prawo wieczystego użytkowania znacznej części Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia do końca 2089 r.”

Nie jest jasne, czy transakcja dojdzie do skutku, ale już widać, że Chińczycy nie składają jeszcze broni, by ją zablokować. Jak donosi „Financial Times”, władze chińskie w zaprzyjaźnionych mediach przestrzegły, że Hutchison powinien dwa razy przemyśleć, czy na pewno chce dokonać takiej transakcji. W opublikowanej opinii można przeczytać, że to ruch „uniżony i nastawiony na zysk” kogoś, kto sprzedaje swoją uczciwość dla osobistych korzyści i że to „czyn lekceważący interesy narodowe”, który „zdradza i sprzedaje wszystkich Chińczyków”.

Obecnie trudno przewidzieć, czym skończy się kolejna odsłona rywalizacji amerykańsko – chińskiej, ale być może przy tej okazji państwu polskiemu uda się odzyskać strategicznie istotny fragment naszego terytorium.