Średni współczynnik skuteczności dostarczenia w regionie wzrósł z 97,6 proc. w pierwszym kwartale do 98,9 proc. w drugim – wynika z danych firmy Postis, na podstawie analizy ruchu 3 mln przesyłek. „Rzeczpospolita” poznała je jako pierwsza.

Jeszcze bardziej zauważalna jest zmiana w poziomie odmów, gdzie widać spadek z 2,5 proc. w pierwszym kwartale do zaledwie 1,1 proc. w drugim. Analiza wskazuje, że nieco wolniej poprawia się punktualność, ale i tu widać ruch w dobrym kierunku – odsetek paczek dostarczonych na czas zwiększył się z 76,5 do 78,7 proc. Wciąż jednak co piąta przesyłka nie dociera w terminie.

Polska liderem w regionie

Polska zdecydowanie wyróżnia się na tle regionu, skuteczność dostarczania wyniosła 99,4 proc., a odmowy spadły do rekordowo niskiego poziomu 0,6 proc. Poprawa w punktualności jest jeszcze mocniejsza, to skok z 86,6 proc. w pierwszym kwartale do aż 94,4 proc. w drugim.

Czechy z kolei są liderem w zakresie terminowości, w obu kwartałach wskaźnik dostaw na czas przekroczył 91 proc. Z kolei Rumunia wciąż ma najwyższe wskaźniki odmów w regionie. W pierwszym kwartale odsetek nieprzyjętych przesyłek wyniósł 3,1 proc., a w drugim 3 proc. Grecja zaś zanotowała znaczący spadek terminowości – z 80,5 proc. w pierwszym kwartale do 68,1 proc. w drugim.