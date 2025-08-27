Aktualizacja: 27.08.2025 13:03 Publikacja: 27.08.2025 12:20
Foto: Adobe Stock
Średni współczynnik skuteczności dostarczenia w regionie wzrósł z 97,6 proc. w pierwszym kwartale do 98,9 proc. w drugim – wynika z danych firmy Postis, na podstawie analizy ruchu 3 mln przesyłek. „Rzeczpospolita” poznała je jako pierwsza.
Jeszcze bardziej zauważalna jest zmiana w poziomie odmów, gdzie widać spadek z 2,5 proc. w pierwszym kwartale do zaledwie 1,1 proc. w drugim. Analiza wskazuje, że nieco wolniej poprawia się punktualność, ale i tu widać ruch w dobrym kierunku – odsetek paczek dostarczonych na czas zwiększył się z 76,5 do 78,7 proc. Wciąż jednak co piąta przesyłka nie dociera w terminie.
Polska zdecydowanie wyróżnia się na tle regionu, skuteczność dostarczania wyniosła 99,4 proc., a odmowy spadły do rekordowo niskiego poziomu 0,6 proc. Poprawa w punktualności jest jeszcze mocniejsza, to skok z 86,6 proc. w pierwszym kwartale do aż 94,4 proc. w drugim.
Czechy z kolei są liderem w zakresie terminowości, w obu kwartałach wskaźnik dostaw na czas przekroczył 91 proc. Z kolei Rumunia wciąż ma najwyższe wskaźniki odmów w regionie. W pierwszym kwartale odsetek nieprzyjętych przesyłek wyniósł 3,1 proc., a w drugim 3 proc. Grecja zaś zanotowała znaczący spadek terminowości – z 80,5 proc. w pierwszym kwartale do 68,1 proc. w drugim.
– W bardzo konkurencyjnym środowisku e-commerce to właśnie skuteczność dostaw i ich punktualność generuje przewagi konkurencyjne. O ile Polska i Czechy pokazują, że wysoka efektywność i terminowość są możliwe, a ich sukcesy mogą być inspiracją dla sąsiednich rynków, to dla wszystkich sprzedających na wielu rynkach różnice w terminowości dostaw mogą wpływać na efektywność i ostateczny bilans – komentuje Damian Siusta, menedżer ds. rozwoju Postis w Polsce.
Branża potwierdza, że dane wskazują, iż Polska jest zaawansowana technologicznie i operacyjnie w obszarze dostaw e-commerce. - Polska dysponuje jedną z najgęstszych sieci automatów paczkowych w Europie – ponad 57 tys. automatów paczkowych na koniec I półrocza 2025 r. W połączeniu z rozwiniętymi systemami zarządzania zamówieniami i integracją z platformami e-commerce stanowi to mocne zaplecze dla terminowych i skutecznych dostaw – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio.
Dane Postis wyraźnie wskazują na znaczące różnice między krajami, co stanowi kluczowe wyzwanie dla sprzedawców działających na wielu rynkach. Wynika to głównie z preferencji co do metod płatniczych – w krajach takich jak Rumunia płatność przy odbiorze wybiera ponad 60-65 proc. klientów. - To wpływa bezpośrednio na wskaźnik odmów, gdyż klienci mają możliwość rezygnacji z zakupu w momencie dostawy – w odróżnieniu od polskiego rynku, gdzie zaledwie 2 proc. konsumentów wybiera taką metodę – dodaje Sebastian Błaszkiewicz.
Opóźnione paczki generują niemal dwukrotnie wyższy wskaźnik zwrotów, co przekłada się na koszty operacyjne i zadowolenie klientów. Terminowość w e-commerce nie jest już więc tylko kwestią satysfakcji klienta, a stała się strategicznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej.
Według prognoz Strategy&, wartość polskiego rynku zakupów internetowych osiągnęła w 2024 roku 152 mld zł, a do 2028 roku może wzrosnąć do ponad 190 mld zł. Choć sprzedaż internetowa w Polsce stale rośnie, jej udział w całkowitej wartości handlu detalicznego nadal pozostaje poniżej średniej unijnej – wynika z danych Eurostatu. Obecnie e-commerce odpowiada za 17,8 proc. sprzedaży detalicznej w Polsce, podczas gdy średnia dla krajów UE wynosi aż 23,8 proc.
Dane Krajowego Rejestru Długów pokazują, że co piąta firma handlująca online balansuje dziś na granicy wypłacalności. – E-commerce rośnie w zawrotnym tempie, ale nie każda firma wytrzymuje to tempo. To wyścig, w którym niektórym zawodnikom kończy się tlen, zanim jeszcze zobaczą metę – zauważa Kamila Kierzek-Mechło z firmy BUZZcenter. Głównym źródłem napięć są rosnące oczekiwania klientów, choćby błyskawiczna dostawa, darmowy zwrot, pełna dostępność.
Coraz więcej firm w odpowiedzi na te trendy inwestuje w sztuczną inteligencję, jako narzędzie, które może odciążyć ludzi, zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność tam, gdzie ręczne zarządzanie przestaje się sprawdzać. O ile zostanie wdrożona mądrze i z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb. – Warto spojrzeć na sztuczną inteligencję nie jako przełom sam w sobie, ale jako narzędzie, które może zredukować powtarzalne koszty operacyjne – komentuje ekspertka. – W obszarach takich jak prognozowanie popytu, dynamiczne zarządzanie zapasami czy automatyzacja obsługi klienta, AI może przynieść realne oszczędności i zwiększyć elastyczność – dodaje.
Źródło: rp.pl
