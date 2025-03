Chiński właściciel się poddał. „Kanał Panamski wraca do USA”

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Maciej Miłosz: Amerykanie zastąpią Chińczyków w Gdyni? W wyniku presji Donalda Trumpa w Panamie najpewniej dojdzie do zmian właścicielskich w terminalu GCT w Gdyni. To (chyba) dobra wiadomość.

Sztandarowy projekt Donalda Trumpa

Wcześniej Donald Trump stwierdził, że to USA podarowały Panamie kanał, a „teraz go sobie odbiorą”.

Zarząd BlackRock także zapewnia, że decyzja o tej inwestycji nie ma nic wspólnego z polityką.

Kanał Panamski jest dzisiaj kluczowym szlakiem morskim morską skracającym transport ładunków między portami na Pacyfiku i Atlantyku. Kanał został przekazany Panamie przez administrację Jimmy Cartera na mocy traktatu z 1999 roku, po negocjacjach trwających 20 lat. Republikanie byli przeciwni tej transakcji.

W swoim pierwszym wystąpieniu po inauguracji prezydentury, Donald Trump zapowiedział, że USA przejmą kanał z powrotem. Mówił wtedy o tym, że właścicielem niektórych portów wzdłuż Kanału Panamskiego są Chińczycy i przekonywał, że to właśnie jest dowodem, że to oni zarządzają teraz tym szlakiem transportowym. Wcześniej nie wykluczał, że gdyby wybuchł konflikt na tym tle i jeśli do tego odzyskania kanału potrzebne będzie wojsko, to nie zawaha się go użyć.

Teraz BlackRock tworzy konsorcjum inwestorów, którzy gotowi byliby wydać 22,8 mld dol. na odkupienie portów Balboa i Cristobal znajdujących się na obu końcach kanału.