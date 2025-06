Głównym źródłem inwestycji w Rosji są środki własne przedsiębiorstw, które finansują ponad połowę inwestycji (56,7 proc. w ubiegłym roku). Głównym źródłem uzyskania pieniędzy są budżety wszystkich szczebli (16,6 proc). Kredyty bankowe zajmują dopiero trzecie miejsce (10,9 proc.), bo oprocentowanie jest zbyt duże, ze względu na bardzo wysoką bazową stopę procentową Banku Rosji (od miesiąca jest to 20 proc., wcześniej 21 proc.).

Malejące zyski, wysoka inflacja, brak pieniędzy w firmach rosyjskich

Zyski przedsiębiorstw maleją. (…) Oprocentowanie kredytów nie tylko stało się nie do przyjęcia, ale w wielu sektorach w ubiegłym roku było równe lub wyższe od rentowności – zauważył moskiewski ośrodek analityczny CMACS, który jest blisko związany z Kremlem. Ekonomiści podkreślają, że tak wysokie oprocentowanie „pozbawia prywatne inwestycje sensu”. Wysokie stopy procentowe zniechęcają przedsiębiorców – ubolewał z kolei minister rozwoju gospodarczego Maksim Reszetnikow.

Bank Rosji dodaje jeszcze dwa ważne powody spowolnienia inwestycji: wysoką inflację i całkowitą niepewność (co do przyszłości – red). Ta niepewność ma związek z wojną Putina, o której oficjalnie nikt z rosyjskich elit finansowych nie wspomina, jako o głównej przyczynie osuwania się gospodarki w recesję. „Przedsiębiorstwa informują, że znaczną przeszkodę w ekspansji inwestycyjnej stanowi znaczny wzrost kosztów materiałów i sprzętu” – piszą eksperci CMACS. Za tym stoją ogromne kłopoty z eksportem i importem, brak dostępu do systemu SWIFT, liczne sankcje i ograniczenia dla rosyjskich podmiotów na świecie.

Jest jeszcze jeden niepokojący Rosjan fakt. Firmy rosyjskie nie mają już pieniędzy na bieżącą działalność i coraz mocniej się zadłużają. W ciągu pięciu miesięcy Sbierbank zwiększył swój portfel kredytów korporacyjnych o 1,5 proc. Nie są to pożyczki na inwestycje, ale na bieżącą działalność - wyjaśnił pierwszy zastępca Grefa, Aleksandr Wiediachin. - Widzimy zmianę w strukturze portfela, zmniejszenie komponentu inwestycyjnego i wzrost kapitału obrotowego. To pokazuje, że przy obecnych stopach przedsiębiorstwa nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby rozwijać swój biznes; zwracają się do banku po kapitał obrotowy – powiedział.