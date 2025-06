Importowany cement problemem dla branży w Polsce i Europie

CCS jedyną drogą do dekarbonizacji

W dodatku przemysł cementowy w Polsce i całej Europie staje przed kolejnymi zagrożeniami. Producenci w Polsce ostrzegają, że całkowicie mogą stracić konkurencyjność – kończą im się bezpłatne uprawnienia do emisji CO2, systematycznie ograniczane aż do zera w 2034 r. Jedyną technologią, która umożliwia zeroemisyjne działanie sektora cementowego, jest CCS, czyli wychwytywanie, transport i magazynowanie CO2. Tymczasem sama budowa rurociągów do transportu CO2 wymaga ok. ośmiu–dziesięciu lat, a wcześniej konieczne jest również wsparcie dla wdrożenia CCS na szczeblu UE oraz wprowadzenie i nowelizacja regulacji na poziomie krajowym.

- Nie ma innej technologii redukcji emisji niż CCS - zaznacza Maciej Sypek, członek zarządu SPC i prezes zarządu Holcim Polska. Wychwytywanie CO2 to także szansa na utrzymanie produkcji cementu w Polsce i Europie oraz na stworzenie nowej branży. Według firmy doradczej EY Polska przy wysokich cenach uprawnień do emisji CO2 realny PKB Polski w 2040 r. w scenariuszu z CCS byłby o 0,5 proc. wyższy. Z kolei koszty produkcji w budownictwie byłyby o 0,6 proc. niższe, wartość dodana o 1,1 proc. wyższa, a zatrudnienie o 1,4 proc. wyższe wobec scenariusza bez CCS.

Bez umożliwienia wychwytywania, transportu i magazynowania CO2 polski sektor cementowy przestanie być konkurencyjny nie tylko wobec producentów spoza UE, ale także z tych Unii Europejskiej, którzy wdrażają już technologie CCS, mając przy tym możliwość magazynowania CO2 onshore i offshore. Jednocześnie do wychwytu CO2 obok każdej cementowni trzeba wybudować drugi zakład EY Polska kosztem nawet 0,5 mld euro. W skali Polski – dla całej branży – oznacza to kilkanaście miliardów złotych, a w całej Europie jest to już kwota rzędu nawet 50 mld euro.

Koen Coppenholle, dyrektor wykonawczy CEMBUREAU, wylicza, że potencjał wychwytywania przez europejski przemysł cementowy wzrośnie do 50 mln ton CO2 rocznie do 2040 r. oraz do 62 mln ton rocznie do 2050 r. Kluczowe jest jednak zapewnienie infrastruktury do transportu dwutlenku węgla oraz wsparcie w realizacji projektów CCS. Stąd postulat branży stworzenia funduszu, który wspierałby dekarbonizację sektorów energochłonnych charakteryzujących się tzw. emisją procesową, której nie da się uniknąć ze względu na brak alternatywnej technologii produkcji.

Zdaniem branży należy ponownie wykorzystać przychody, jakie m.in. sektor cementowy w UE generuje w ramach EU ETS (Europejski System Handlu Emisjami), aby wesprzeć szeroko zakrojone projekty jego dekarbonizacji. Dlatego też 100 proc. wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 powinno zostać przeznaczone na realizację celów klimatycznych – tak jak proponuje również rząd RP. Obecnie, jak prezentował Alexandre Paquot, dyrektor ds. innowacji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w Komisji Europejskiej, projekty CCS są wspierane z Funduszu Innowacji, jak w przypadku Cementowni Kujawy.