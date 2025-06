9,9 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

16,9 proc. respondentów zadeklarowało, że obecnie nie pracują zawodowo.

– Zagrożenia ze sztucznej inteligencji nie zauważa częściej niż co drugi mężczyzn (51 proc.) i 46 proc. kobiet. Rozwoju sztucznej inteligencji w kontekście utraty miejsca pracy nie obawia się częściej niż co druga osoba (54 proc.) między 25 a 34 rokiem życia i taki sam odsetek badanych posiadających wyższe wykształcenie. Zdecydowanie częściej niż pozostali taką opinię podzielają badani o dochodach mieszczących się w granicach 5001 zł–7000 zł netto (62 proc.). Podobne zdanie wyraża niemal sześciu na dziesięciu respondentów (57 proc.) z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research. Likwidacji ich miejsca pracy w związku z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji obawia się 41 proc. osób w wieku 18-24 lata. Obawia się tego również 30,8 proc. zarabiających powyżej 7 tys. zł netto i 30 proc. mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców.