Aktualizacja: 16.08.2025 10:50 Publikacja: 14.08.2025 11:56
Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak
Foto: PAP/Albert Zawada
Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, w czasach rządów PiS wicepremier i minister obrony narodowej, wystąpił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, poświęconej sytuacji finansowej MON.
– Chciałbym opinii publicznej przedstawić sprawę związaną z finansami przeznaczonymi na obronność – powiedział. – Jeżeli nic się nie zmieni, to w ciągu trzech-czterech lat Ministerstwo Obrony Narodowej czeka bankructwo – oświadczył.
– Dotarłem do dokumentów, do korespondencji pomiędzy Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Obrony Narodowej, z której to korespondencji jasno wynika, że wszystkie pieniądze, które są przeznaczone na spłatę zadłużenia – a długi rzeczywiście są zaciągane, zaciągane są kredyty, pożyczki, żeby modernizować Wojsko Polskie – będą spłacane wyłącznie z części budżetowej 29., czyli z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – mówił poseł PiS.
– Jeżeli będzie realizowany proces rozbudowy polskiego wojska, to w ciągu trzech-czterech lat zadłużenie, a więc kwoty konieczne do spłaty zadłużenia, przerosną wysokość budżetu przeznaczonego na obronność – prognozował. Mariusz Błaszczak zaznaczył, że z budżetu przeznaczonego na obronność finansowane jest nie tylko pozyskiwanie sprzętu, ale także utrzymanie.
– Te pieniądze są przeznaczane również na budowę nowych jednostek Wojska Polskiego, są przeznaczane na powołanie do służby nowych żołnierzy – kontynuował. – Jeśli nic się nie zmieni, to ten proces doprowadzi do bankructwa Ministerstwo Obrony Narodowej – ostrzegł.
Były minister obrony narodowej odniósł się też do czasu rządów PiS. – Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny wprowadziliśmy mechanizm finansowania modernizacji polskiego wojska z pieniędzy pozabudżetowych. Dziś obok części 29. budżetu państwa jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Pieniądze pozyskiwane są na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych poprzez np. emisję obligacji, ale mówię o teorii, praktyka jest inna. Praktyka jest taka, że Ministerstwo Finansów, a to wszystko dzieje się w rządzie Donalda Tuska, zobowiązało MON do tego, żeby spłata pożyczek dokonywana była jedynie z budżetu państwa – mówił.
Dodał, że w ten sposób utworzony za czasów PiS mechanizm stanie się zupełnie niewydolny „nie poprzez to, że jest niedoskonały, tylko poprzez zaniechanie ze strony rządu Donalda Tuska”.
– Doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Wszyscy doskonale wiemy, że Wojsko Polskie musi być liczne i musi być wyposażone w nowoczesną broń, bo tylko wtedy realnie odstraszy agresora – zaznaczył Błaszczak.
Na konferencji prasowej były wicepremier mówił też o zagrożeniu, jakie jego zdaniem stanowią zmiany dotyczące Agencji Uzbrojenia. Ocenił, że powołanie tej jednostki było sukcesem rządu PiS.
– Dziś słyszymy, że kompetencje Agencji Uzbrojenia zostaną ograniczone poprzez wyłączenie spraw dotyczących offsetu czy też spraw dotyczących certyfikacji sprzętu wojskowego – wskazał. – Może w tym szaleństwie jest metoda, może chodzi o to, żeby wrócić do (...) indolencji, do niemożności zawierania kontraktów – pytał.
– A być może dziś rządzącym chodzi o to, żeby mieć wymówkę, żeby powiedzieć, że system jest niewydolny – tylko oni powodują niewydolność tego systemu – kontynuował.
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej dotyczącej finansów Ministerstwa Obrony Narodowej
Foto: PAP/Albert Zawada
Polityk PiS przekonywał przy tym, że występuje na konferencji nie po to, by krytykować, lecz z troską. – Uprzedzam, że jeżeli nie zostaną podjęte stosowne decyzje, to Ministerstwo Obrony Narodowej w perspektywie trzech-czterech lat czeka bankructwo – powiedział.
Odnosząc się do rozwiązań, które jego zdaniem powinny zostać wdrożone, Mariusz Błaszczak mówił, że o szczegółach będzie mowa na wrześniowym Kongresie Armia.
– Należy wycofać się z decyzji dotyczącej tego, że spłata zadłużenia Ministerstwa Obrony Narodowej ma się odbywać jedynie z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, jedynie z części 29. To Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych powinien pozyskiwać pieniądze zewnętrzne i również z innych części budżetu państwa spłata kredytów powinna być dokonywana, a nie wyłącznie z części 29. – przekonywał szef klubu PiS.
Błaszczak wyraził też opinię, że należy zaniechać zmian, które polegają na ograniczeniu kompetencji Agencji Uzbrojenia. - Przeciwnie, trzeba wzmocnić Agencję Uzbrojenia – podkreślił.
Tłumaczył, że należy to zrobić poprzez nadanie agencji osobowości prawnej, „tak żeby mogła wykorzystywać fundusze, którymi dysponuje”. Według byłego szefa MON, należy także rozszerzyć kompetencje Agencji Uzbrojenia o te, które dziś posiada Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. – A więc kompetencje, które dotyczą szeroko rozumianej logistyki, które dotyczą również wyposażenia indywidualnego żołnierzy – wskazał.
– To są zadania konieczne do wykonania, żeby Wojsko Polskie było silne, żeby mogło realnie odstraszać agresora, żeby się rozwijało – argumentował.
Źródło: rp.pl
