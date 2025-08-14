Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Mariusz Błaszczak ostrzega: Za kilka lat MON może zbankrutować

Były szef resortu obrony Mariusz Błaszczak (PiS) przekonywał na konferencji prasowej, że jeśli będzie kontynuowany proces zaciągania pożyczek na rozbudowę polskiego wojska, to w obecnych warunkach Ministerstwu Obrony Narodowej grozi bankructwo.

Publikacja: 14.08.2025 11:56

Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak

Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak

Foto: PAP/Albert Zawada

Jakub Czermiński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie według Mariusza Błaszczaka są potencjalne zagrożenia finansowe dla Ministerstwa Obrony Narodowej?
  • Dlaczego były szef resortu obrony uważa, że obecna praktyka finansowania może prowadzić do bankructwa MON?
  • W jaki sposób mechanizmy finansowania Wojska Polskiego stworzone przez PiS mogą stać się niewydolne?
  • Jakie zmiany - według byłego szefa MON - dotyczące Agencji Uzbrojenia mogą wpłynąć na jej skuteczność?
  • Jakie rozwiązania proponuje Mariusz Błaszczak?

Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, w czasach rządów PiS wicepremier i minister obrony narodowej, wystąpił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, poświęconej sytuacji finansowej MON.

Reklama
Reklama

– Chciałbym opinii publicznej przedstawić sprawę związaną z finansami przeznaczonymi na obronność – powiedział. – Jeżeli nic się nie zmieni, to w ciągu trzech-czterech lat Ministerstwo Obrony Narodowej czeka bankructwo – oświadczył.

Czytaj więcej

Próba defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Wojsko
Defilada 15 sierpnia w Warszawie ma być największa w historii. Wojsko ujawnia szczegóły

Bankructwo MON? Mariusz Błaszczak mówi, że dotarł do dokumentów

– Dotarłem do dokumentów, do korespondencji pomiędzy Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Obrony Narodowej, z której to korespondencji jasno wynika, że wszystkie pieniądze, które są przeznaczone na spłatę zadłużenia – a długi rzeczywiście są zaciągane, zaciągane są kredyty, pożyczki, żeby modernizować Wojsko Polskie – będą spłacane wyłącznie z części budżetowej 29., czyli z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – mówił poseł PiS.

Reklama
Reklama

– Jeżeli będzie realizowany proces rozbudowy polskiego wojska, to w ciągu trzech-czterech lat zadłużenie, a więc kwoty konieczne do spłaty zadłużenia, przerosną wysokość budżetu przeznaczonego na obronność – prognozował. Mariusz Błaszczak zaznaczył, że z budżetu przeznaczonego na obronność finansowane jest nie tylko pozyskiwanie sprzętu, ale także utrzymanie.

– Te pieniądze są przeznaczane również na budowę nowych jednostek Wojska Polskiego, są przeznaczane na powołanie do służby nowych żołnierzy – kontynuował. – Jeśli nic się nie zmieni, to ten proces doprowadzi do bankructwa Ministerstwo Obrony Narodowej – ostrzegł.

Były minister obrony narodowej odniósł się też do czasu rządów PiS. – Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny wprowadziliśmy mechanizm finansowania modernizacji polskiego wojska z pieniędzy pozabudżetowych. Dziś obok części 29. budżetu państwa jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Pieniądze pozyskiwane są na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych poprzez np. emisję obligacji, ale mówię o teorii, praktyka jest inna. Praktyka jest taka, że Ministerstwo Finansów, a to wszystko dzieje się w rządzie Donalda Tuska, zobowiązało MON do tego, żeby spłata pożyczek dokonywana była jedynie z budżetu państwa – mówił.

Dodał, że w ten sposób utworzony za czasów PiS mechanizm stanie się zupełnie niewydolny „nie poprzez to, że jest niedoskonały, tylko poprzez zaniechanie ze strony rządu Donalda Tuska”.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Wszyscy doskonale wiemy, że Wojsko Polskie musi być liczne i musi być wyposażone w nowoczesną broń, bo tylko wtedy realnie odstraszy agresora – zaznaczył Błaszczak.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Odchodzący szef BBN gen Dariusz Łukowski
Wszyscy ludzie prezydenta
Gen. Dariusz Łukowski: Najlepszy moment, aby wdrożyć reformę dowodzenia, właśnie mija

Kompetencje Agencji Uzbrojenia zostaną ograniczone?

Na konferencji prasowej były wicepremier mówił też o zagrożeniu, jakie jego zdaniem stanowią zmiany dotyczące Agencji Uzbrojenia. Ocenił, że powołanie tej jednostki było sukcesem rządu PiS.

– Dziś słyszymy, że kompetencje Agencji Uzbrojenia zostaną ograniczone poprzez wyłączenie spraw dotyczących offsetu czy też spraw dotyczących certyfikacji sprzętu wojskowego – wskazał. – Może w tym szaleństwie jest metoda, może chodzi o to, żeby wrócić do (...) indolencji, do niemożności zawierania kontraktów – pytał.

– A być może dziś rządzącym chodzi o to, żeby mieć wymówkę, żeby powiedzieć, że system jest niewydolny – tylko oni powodują niewydolność tego systemu – kontynuował.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej dotyczącej finansów Ministerstwa Obrony Nar

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej dotyczącej finansów Ministerstwa Obrony Narodowej

Foto: PAP/Albert Zawada

Polityk PiS przekonywał przy tym, że występuje na konferencji nie po to, by krytykować, lecz z troską. – Uprzedzam, że jeżeli nie zostaną podjęte stosowne decyzje, to Ministerstwo Obrony Narodowej w perspektywie trzech-czterech lat czeka bankructwo – powiedział.

Reklama
Reklama

Odnosząc się do rozwiązań, które jego zdaniem powinny zostać wdrożone, Mariusz Błaszczak mówił, że o szczegółach będzie mowa na wrześniowym Kongresie Armia.

PiS ostrzega przed kryzysem finansowym w MON. Co proponuje partia Jarosława Kaczyńskiego?

– Należy wycofać się z decyzji dotyczącej tego, że spłata zadłużenia Ministerstwa Obrony Narodowej ma się odbywać jedynie z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, jedynie z części 29. To Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych powinien pozyskiwać pieniądze zewnętrzne i również z innych części budżetu państwa spłata kredytów powinna być dokonywana, a nie wyłącznie z części 29. – przekonywał szef klubu PiS.

Czytaj więcej

Gen. Roman Polko: 300-tysięczna armia? Nie chcemy zmierzać w kierunku Korei Północnej
Wojsko
Gen. Roman Polko: 300-tysięczna armia? Nie chcemy zmierzać w kierunku Korei Północnej

Błaszczak wyraził też opinię, że należy zaniechać zmian, które polegają na ograniczeniu kompetencji Agencji Uzbrojenia. - Przeciwnie, trzeba wzmocnić Agencję Uzbrojenia – podkreślił.

Tłumaczył, że należy to zrobić poprzez nadanie agencji osobowości prawnej, „tak żeby mogła wykorzystywać fundusze, którymi dysponuje”. Według byłego szefa MON, należy także rozszerzyć kompetencje Agencji Uzbrojenia o te, które dziś posiada Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. – A więc kompetencje, które dotyczą szeroko rozumianej logistyki, które dotyczą również wyposażenia indywidualnego żołnierzy – wskazał.

Reklama
Reklama

– To są zadania konieczne do wykonania, żeby Wojsko Polskie było silne, żeby mogło realnie odstraszać agresora, żeby się rozwijało – argumentował.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Osoby Mariusz Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie według Mariusza Błaszczaka są potencjalne zagrożenia finansowe dla Ministerstwa Obrony Narodowej?
  • Dlaczego były szef resortu obrony uważa, że obecna praktyka finansowania może prowadzić do bankructwa MON?
  • W jaki sposób mechanizmy finansowania Wojska Polskiego stworzone przez PiS mogą stać się niewydolne?
  • Jakie zmiany - według byłego szefa MON - dotyczące Agencji Uzbrojenia mogą wpłynąć na jej skuteczność?
  • Jakie rozwiązania proponuje Mariusz Błaszczak?
Pozostało jeszcze 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Obecna koalicja rządząca nie ma przyszłości? Znamy zdanie Polaków
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Sondaż: Jak kontrowersje ws. wypłaty środków z KPO wpłynęły na postrzeganie rządu?
Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Kulisy rozmowy Nawrockiego z Trumpem. „Tusk może sobie pluć w brodę”
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim premiera Donalda Tuska
Polityka
Spotkanie Nawrocki-Tusk. Pierwsza taka rozmowa prezydenta z premierem
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie