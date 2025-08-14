– Jeżeli będzie realizowany proces rozbudowy polskiego wojska, to w ciągu trzech-czterech lat zadłużenie, a więc kwoty konieczne do spłaty zadłużenia, przerosną wysokość budżetu przeznaczonego na obronność – prognozował. Mariusz Błaszczak zaznaczył, że z budżetu przeznaczonego na obronność finansowane jest nie tylko pozyskiwanie sprzętu, ale także utrzymanie.

– Te pieniądze są przeznaczane również na budowę nowych jednostek Wojska Polskiego, są przeznaczane na powołanie do służby nowych żołnierzy – kontynuował. – Jeśli nic się nie zmieni, to ten proces doprowadzi do bankructwa Ministerstwo Obrony Narodowej – ostrzegł.

Były minister obrony narodowej odniósł się też do czasu rządów PiS. – Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny wprowadziliśmy mechanizm finansowania modernizacji polskiego wojska z pieniędzy pozabudżetowych. Dziś obok części 29. budżetu państwa jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Pieniądze pozyskiwane są na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych poprzez np. emisję obligacji, ale mówię o teorii, praktyka jest inna. Praktyka jest taka, że Ministerstwo Finansów, a to wszystko dzieje się w rządzie Donalda Tuska, zobowiązało MON do tego, żeby spłata pożyczek dokonywana była jedynie z budżetu państwa – mówił.

Dodał, że w ten sposób utworzony za czasów PiS mechanizm stanie się zupełnie niewydolny „nie poprzez to, że jest niedoskonały, tylko poprzez zaniechanie ze strony rządu Donalda Tuska”.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Wszyscy doskonale wiemy, że Wojsko Polskie musi być liczne i musi być wyposażone w nowoczesną broń, bo tylko wtedy realnie odstraszy agresora – zaznaczył Błaszczak.