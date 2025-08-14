Aktualizacja: 16.08.2025 19:27 Publikacja: 14.08.2025 14:18
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Marcin Gadomski
6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Jak Polacy oceniają jego dotychczasowe decyzje jako głowy państwa?
Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że pierwsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego – w tym ustawa o CPK – nie wywołały jednomyślności wśród Polaków.
Jak wynika z badania, 19 proc. respondentów ocenia decyzje Karola Nawrockiego zdecydowanie pozytywnie, a 22 proc. – raczej pozytywnie. Łącznie więc 41 proc. ankietowanych patrzy na działania nowego prezydenta przychylnie.
11 proc. respondentów uważa decyzje nowej głowy państwa za raczej złe, natomiast 19 proc. – za zdecydowanie złe, co daje razem 30 proc. ocen negatywnych.
Co ciekawe, zaskakująco wysoki jest odsetek osób niezdecydowanych – 29 proc. ankietowanych nie ma bowiem zdania w sprawie decyzji podejmowanych przez Nawrockiego. Zdaniem ekspertów tłumaczyć można to tym, że Karol Nawrocki dopiero rozpoczął swoją kadencję – część obywateli wstrzymuje się więc z oceną, czekając na jego dalsze działania.
6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe i rozpoczął pięcioletnią kadencję na stanowisku głowy państwa. W tegorocznych wyborach prezydenckich Nawrocki wygrał z kandydatem KO popieranym przez partie koalicji rządzącej, Rafałem Trzaskowskim, uzyskując w II turze 50,89 proc. głosów. W liczbach bezwzględnych Nawrocki uzyskał 10 606 877 głosów – i był to drugi najlepszy wynik kandydata na prezydenta w historii III RP.
W niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl pytaliśmy respondentów o to, czy Nawrocki będzie dobrym prezydentem. Bardzo dobrej i dobrej prezydentury Nawrockiego spodziewa się 33,8 proc. badanych. Prezydentury złej i bardzo złej spodziewa się 29,6 proc. respondentów. Z kolei w ostatnim badaniu zaufania do polityków, przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu, Nawrocki był liderem zestawienia – ufa mu 46,8 proc. badanych, nie ufa – 46,2 proc.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Sondaż został przeprowadzony w dniach 9–11 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1006 dorosłych Polaków, metodą CAWI.
Źródło: rp.pl
