6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Jak Polacy oceniają jego dotychczasowe decyzje jako głowy państwa?

Reklama Reklama

Sondaż: Polacy podzieleni w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że pierwsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego – w tym ustawa o CPK – nie wywołały jednomyślności wśród Polaków.

Jak wynika z badania, 19 proc. respondentów ocenia decyzje Karola Nawrockiego zdecydowanie pozytywnie, a 22 proc. – raczej pozytywnie. Łącznie więc 41 proc. ankietowanych patrzy na działania nowego prezydenta przychylnie.

11 proc. respondentów uważa decyzje nowej głowy państwa za raczej złe, natomiast 19 proc. – za zdecydowanie złe, co daje razem 30 proc. ocen negatywnych.