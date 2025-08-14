Rzeczpospolita
Wiemy, jak Polacy oceniają pierwsze decyzje Karola Nawrockiego. Nowy sondaż

Czy pierwsze decyzje Karola Nawrockiego, który 6 sierpnia objął urząd prezydenta, spotykają się z poparciem społecznym? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w nowym sondażu Pollster dla „Super Expressu”

Publikacja: 14.08.2025 14:18

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Ada Michalak

6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Jak Polacy oceniają jego dotychczasowe decyzje jako głowy państwa?

Sondaż: Polacy podzieleni w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że pierwsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego – w tym ustawa o CPK – nie wywołały jednomyślności wśród Polaków. 

Jak wynika z badania, 19 proc. respondentów ocenia decyzje Karola Nawrockiego zdecydowanie pozytywnie, a 22 proc. – raczej pozytywnie. Łącznie więc 41 proc. ankietowanych patrzy na działania nowego prezydenta przychylnie. 

Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: Kto wierzy w niezależność Karola Nawrockiego od PiS?

11 proc. respondentów uważa decyzje nowej głowy państwa za raczej złe, natomiast 19 proc. – za zdecydowanie złe, co daje razem 30 proc. ocen negatywnych.

Co ciekawe, zaskakująco wysoki jest odsetek osób niezdecydowanych – 29 proc. ankietowanych nie ma bowiem zdania w sprawie decyzji podejmowanych przez Nawrockiego. Zdaniem ekspertów tłumaczyć można to tym, że Karol Nawrocki dopiero rozpoczął swoją kadencję – część obywateli wstrzymuje się więc z oceną, czekając na jego dalsze działania. 

Karol Nawrocki nowym prezydentem 

6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe i rozpoczął pięcioletnią kadencję na stanowisku głowy państwa. W tegorocznych wyborach prezydenckich Nawrocki wygrał z kandydatem KO popieranym przez partie koalicji rządzącej, Rafałem Trzaskowskim, uzyskując w II turze 50,89 proc. głosów. W liczbach bezwzględnych Nawrocki uzyskał 10 606 877 głosów – i był to drugi najlepszy wynik kandydata na prezydenta w historii III RP. 

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: Kto wierzy w niezależność Karola Nawrockiego od PiS?

W niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl pytaliśmy respondentów o to, czy Nawrocki będzie dobrym prezydentem. Bardzo dobrej i dobrej prezydentury Nawrockiego spodziewa się 33,8 proc. badanych. Prezydentury złej i bardzo złej spodziewa się 29,6 proc. respondentów. Z kolei w ostatnim badaniu zaufania do polityków, przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu, Nawrocki był liderem zestawienia – ufa mu 46,8 proc. badanych, nie ufa – 46,2 proc.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Metodologia badania

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9–11 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1006 dorosłych Polaków, metodą CAWI.

6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Jak Polacy oceniają jego dotychczasowe decyzje jako głowy państwa?

Sondaż: Polacy podzieleni w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego

