„Czy Karol Nawrocki jako prezydent RP będzie samodzielny i niezależny od Prawa i Sprawiedliwości?” - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu ośrodka Opinia24 dla RMF FM.

Publikacja: 11.08.2025 07:21

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Artur Bartkiewicz

6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe i rozpoczął pięcioletnią kadencję na stanowisku głowy państwa. W tegorocznych wyborach prezydenckich Nawrocki wygrał z kandydatem KO, popieranym przez partie koalicji rządzącej, Rafałem Trzaskowskim, uzyskując w II turze 50,89 proc. głosów. W liczbach bezwzględnych Nawrocki uzyskał 10 606 877 głosów – i był to drugi najlepszy wynik kandydata na prezydenta w historii III RP. 

Sondaż: 44 proc. badanych nie wierzy, że Karol Nawrocki będzie niezależny od PiS i samodzielny

Nawrocki startował w wyborach jako tzw. kandydat obywatelski, który jednak uzyskał oficjalne poparcie PiS, a szefem jego sztabu wyborczego został polityk Prawa i Sprawiedliwości, były szef MSW (w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego) Paweł Szefernaker. Szefernaker został szefem gabinetu w Kancelarii Prezydenta. W skład Kancelarii Prezydenta weszli też inni politycy PiS – posłowie Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz czy Adam Andruszkiewicz. Sam Nawrocki nigdy nie należał do Prawa i Sprawiedliwości.

Donald Tusk i trzej wicepremierzy w rządowych ławach
Polityka
Sondaż: Czy Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?

Uczestników sondażu Opinia24 dla RMF FM spytano – w kontekście związków Nawrockiego z PiS – czy nowy prezydent będzie samodzielny i niezależny od partii Jarosława Kaczyńskiego.

Na tak zadane pytanie „zdecydowanie nie” odpowiedziało 26 proc. badanych. 18 proc. respondentów wybrało odpowiedź „raczej nie”. Oznacza to, że w samodzielność prezydenta nie wierzy 44 proc. badanych. 

71 proc.

Tylu wyborców PiS jest przekonanych, że Karol Nawrocki będzie prezydentem samodzielnym i niezależnym od PiS

19 proc. respondentów uważa, że nowy prezydent będzie „raczej” niezależny, a 9 proc. jest o tym przekonanych. W samodzielność i niezależność Karola Nawrockiego wierzy więc 28 proc. ankietowanych.

14 proc. respondentów wybrało odpowiedź „ani tak, ani nie”, a kolejnych 14 proc. nie ma zdania w tej kwestii. 

Sondaż: Wyborcy PiS przekonani o niezależności prezydenta. Wyborcy KO przekonani o jego zależności

W niezależność prezydenta nie wierzą wyborcy KO i wyborcy Rafała Trzaskowskiego z I tury wyborów prezydenckich. Jeśli chodzi o wyborców partii Donalda Tuska, to o niezależności nowego prezydenta przekonanych jest jedynie 5 proc. z nich (3 proc. uważa, że Nawrocki będzie „zdecydowanie” niezależny i samodzielny), a 84 proc. jest zdania, że Nawrocki będzie zależny od PiS (65 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych). Wśród wyborców Trzaskowskiego w niezależność Nawrockiego wierzy 6 proc., a nie wierzy – 83 proc.

Inaczej układają się proporcje wśród wyborców PiS. 71 proc. z nich jest zdania, że Nawrocki będzie niezależny i samodzielny (35 proc. wierzy w to zdecydowanie), a przeciwnego zdania jest 12 proc. z nich. Z kolei jeśli chodzi o wyborców Konfederacji w niezależność Nawrockiego wierzy 37 proc. z nich, a nie wierzy – 44 proc. 

W niezależność Nawrockiego wierzy też 68 proc. jego wyborców z I tury i 35 proc. wyborców Sławomira Mentzena.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 4-6 sierpnia, na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

W niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl pytaliśmy respondentów o to, czy Nawrocki będzie dobrym prezydentem. Bardzo dobrej i dobrej prezydentury Nawrockiego spodziewa się 33,8 proc. badanych. Prezydentury złej i bardzo złej spodziewa się 29,6 proc. respondentów. Z kolei w ostatnim badaniu zaufania do polityków przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu, Nawrocki był liderem zestawienia – ufa mu 46,8 proc. badanych, nie ufa – 46,2 proc.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Sondaże i badania Osoby Rafał Trzaskowski Sławomir Mentzen Karol Nawrocki

