6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe i rozpoczął pięcioletnią kadencję na stanowisku głowy państwa. W tegorocznych wyborach prezydenckich Nawrocki wygrał z kandydatem KO, popieranym przez partie koalicji rządzącej, Rafałem Trzaskowskim, uzyskując w II turze 50,89 proc. głosów. W liczbach bezwzględnych Nawrocki uzyskał 10 606 877 głosów – i był to drugi najlepszy wynik kandydata na prezydenta w historii III RP.

Sondaż: 44 proc. badanych nie wierzy, że Karol Nawrocki będzie niezależny od PiS i samodzielny

Nawrocki startował w wyborach jako tzw. kandydat obywatelski, który jednak uzyskał oficjalne poparcie PiS, a szefem jego sztabu wyborczego został polityk Prawa i Sprawiedliwości, były szef MSW (w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego) Paweł Szefernaker. Szefernaker został szefem gabinetu w Kancelarii Prezydenta. W skład Kancelarii Prezydenta weszli też inni politycy PiS – posłowie Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz czy Adam Andruszkiewicz. Sam Nawrocki nigdy nie należał do Prawa i Sprawiedliwości.

Uczestników sondażu Opinia24 dla RMF FM spytano – w kontekście związków Nawrockiego z PiS – czy nowy prezydent będzie samodzielny i niezależny od partii Jarosława Kaczyńskiego.

Na tak zadane pytanie „zdecydowanie nie” odpowiedziało 26 proc. badanych. 18 proc. respondentów wybrało odpowiedź „raczej nie”. Oznacza to, że w samodzielność prezydenta nie wierzy 44 proc. badanych.