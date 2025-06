Doskonale to widać na przykładzie niemieckiej reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę. Postawa Niemiec była całkowicie reaktywna. Już teraz widać, że Niemcy muszą występować w formatach multilateralnych, a nowy kanclerz Friedrich Merz mówi o potrzebie tworzenia polityki europejskiej w formacie „Weimar+” (czyli Trójkąt Weimarski plus inne ważne państwa europejskie). Jest to duża szansa dla Polski, by poprawić swoją pozycję w Europie.

Skoro Niemcy tracą swoją dominującą pozycję zarówno gospodarczą, jak i geopolityczną, to naturalnym pytaniem jest: kto wypełni tę lukę? Wspomniał Pan wcześniej o Indiach, ale równie istotnym graczem — choć coraz bardziej problematycznym — pozostają Chiny. Czy w obliczu własnej słabości Berlin może sobie jeszcze pozwolić na asertywność wobec Pekinu, czy raczej będziemy świadkami coraz większego uzależnienia Europy od chińskich inwestycji i technologii?

Sprawa z Chinami jest skomplikowana, a Berlin znajduje się w trudnej sytuacji, balansując między strategiczną niezależnością a gospodarczymi korzyściami płynącymi ze współpracy z Chinami. Niemcy od lat są największym europejskim partnerem handlowym Pekinu, a chińskie inwestycje w niemiecką infrastrukturę i technologie budzą coraz większe obawy. Z jednej strony, niemiecki rząd zdaje sobie sprawę z ryzyka nadmiernego uzależnienia od Chin, zwłaszcza w kontekście potencjalnego konfliktu o Tajwan. Warto tutaj podkreślić działalność poprzedniego ministra gospodarki Roberta Habecka (Zieloni), który z pewnymi sukcesami dążył do tego, by zmniejszać ryzyko toksycznych powiązań z Chinami.

Z drugiej strony, niemieckie firmy niechętnie rezygnują z lukratywnego rynku chińskiego. Pod naciskami przemysłu motoryzacyjnego kanclerz Scholz zdecydował się zagłosować przeciwko nakładaniu ceł na chińskie samochody importowane do UE. Z jednej strony cła te powinny pomóc niemieckim producentom samochodów. Z drugiej jednak istniała uzasadniona obawa o chińską odpowiedź, która uderzyłaby w niemieckie firmy obecne na rynku chińskim. Jest to typowa sytuacja lose-lose. Nieważne, co Niemcy wybiorą – i tak będą przegrywać w starciu z Chinami. Obecnie wybierają krótkotrwałe zyski, odsuwając to, co nieuniknione, w przyszłość.

Taka strategia miałaby sens, gdyby Niemcy wykorzystali czas, który sobie w ten sposób kupują, na reformy i zmiany strukturalne u siebie. Tymczasem niemieckie firmy widzą we współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami szansę na nadgonienie swoich własnych zapóźnień. Pogłębianie tej współpracy zrodzi w przyszłości jeszcze większe dylematy. Co za paradoks – jeszcze kilka dekad temu to Chińczycy uczyli się produkcji od niemieckich firm, a teraz sytuacja się odwróciła.

Należy mieć na uwadze, że to uzależnienie od Chin to niemiecki problem. Państwa UE, które przegłosowały Niemcy (i Węgry, i Słowację), takich problemów nie mają i mniej się Chin obawiają. Szczególnie w tym kontekście wybija się Francja, która jest w stanie budować na szczeblu europejskim przeciwwagę dla niemieckiego, zachowawczego podejścia do Chin.