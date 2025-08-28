Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne wątpliwości związane z wysłaniem niemieckich wojsk na Ukrainę?

Jakie stanowisko zajmuje niemiecka opinia publiczna w tej kwestii?

Jakie kontrowersje wywołuje ewentualna misja z perspektywy historycznej?

Jakie są główne głosy polityczne dotyczące tej decyzji w koalicji rządzącej?

Jakie role pełnią różne partie opozycyjne w debacie o niemieckim zaangażowaniu wojskowym?

Jakie są potencjalne scenariusze polityczne dotyczące wsparcia dla misji pokojowej?

Szef rządu Friedrich Merz po raz pierwszy wspomniał o możliwości wysłania niemieckich żołnierzy na Ukrainę w zeszły poniedziałek w Waszyngtonie, gdzie wraz z innymi przywódcami europejskimi wspierał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.

Reklama Reklama

Mówił tam, że waży się europejski porządek, od czego zależą interesy Niemiec i za który one ponoszą wielką odpowiedzialność.

Jakie jest poparcie społeczne dla wysłania niemieckich wojsk na Ukrainę?

Żadne szczegóły dotyczące ewentualnego udziału Bundeswehry w planowanej od miesięcy przez Francuzów i Brytyjczyków misji nie są znane. Nie jest też jasne, czy poparłaby ją większość w Bundestagu. Wiele wskazuje również na to, że wysłanie misji to cel odległy, jeżeli w ogóle realny, bo Władimir Putin nie zamierza wojny na Ukrainie ani zakończyć, ani przerwać.