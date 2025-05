Co dalej z AfD? Czy można zdelegalizować partię popieraną przez jedną czwartą narodu?

Jednym z najważniejszych haseł AfD jest „reemigracja”, we wschodnich landach nawet najważniejszym. Co się pod nim kryje? – Na pewno szybkie odsyłanie nielegalnych imigrantów, za tym jest zresztą wiele innych partii.

Ale część polityków AfD chciałaby odsyłać także tych, którzy od dawna mieszkają w Niemczech i czasem są nawet obywatelami RFN, ale ich zdaniem się nie integrują. Liderzy AfD ze wschodnich landów powoływali się nawet na przez lata utajnione plany reemigracji niemieckich Turków, które sporządził na początku lat 80. kanclerz Helmut Kohl (CDU). Miało to sugerować, że nie ma nic niezwykłego w masowym odsyłaniu do ojczyzny przodków tych, którzy się nie przystosowują do niemieckich wartości.

Ważny moment uznania całej AfD za ekstremistycznie prawicową. Nowy rząd i wysokie notowania AfD w sondażach

Kontrwywiad podał, że pracował nad sprawą prawie trzy lata. Co prawda decyzji nie ogłoszono przed wyborami, ale jednak w wyjątkowym momencie – tuż przed zaprzysiężeniem nowego rządu chadeków i socjaldemokratów pod wodzą Friedricha Merza, szefa CDU. Jest to też czas, gdy AfD – która w lutowych wyborach do Bundestagu zdobyła 20,8 proc. głosów i zajęła drugie miejsce – osiąga w sondażach poparcie jednej czwartej Niemców, zdarzało się jej nawet wyjść na pierwsze miejsce w badaniach, przed CDU/CSU.

Budzi to obawy, że w razie niepowodzeń rządu Merza, zwłaszcza w kwestiach polityki migracyjnej, AfD stanie się najsilniejszym ugrupowaniem i trudno będzie uniknąć jego wpływu na rządzenie Niemcami.

Istniejąca od 12 lat Alternatywa jest izolowana przez partie mainstreamowe, ale mur wokół niej kruszał. Miała w tym udział CDU. Friedrich Merz, gdy był szefem opozycji, snuł rozważania o współpracy z AfD na poziomie lokalnym (z czego pod wpływem krytyki się szybko wycofał), a na początku tego roku skorzystał z jej wsparcia w Bundestagu w głosowaniu nad swoim planem rygorystycznej polityki imigracyjnej. Na dodatek wyrastający na człowieka numer dwa wśród chadeków, przyszły szef frakcji CDU/CSU w Bundestagu Jens Spahn, w połowie kwietnia sugerował, że AfD powinna być traktowana „w sprawach organizacyjnych” w parlamencie jak każda inna partia opozycyjna. I podkreślił, że nie da się ignorować tego, jak wiele milionów Niemców wybiera tę partię.