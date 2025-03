Wolta Merza w tak ważnej sprawie wywołuje oburzenie wyborców, a w samej CDU są nawet przypadki wyjścia z partii całych lokalnych organizacji.

Nie powinno to jednak wpłynąć w sposób zdecydowany na funkcjonowanie przyszłego rządu, mimo iż dysponuje zalewie większością 13 głosów w 630-mandatowym parlamencie.

Izolacja Alternatywy dla Niemiec(AfD) trwa. „Rodzi to pewne wątpliwości co do działania niemieckiej demokracji”

Niemal jedną czwartą w tym gremium stanowią deputowani Alternatywy dla Niemiec(AfD), która będzie prawdziwą opozycją totalną. Podobnie jak do tej pory AfD, jest w izolacji.

Zmieniona procedura już w poprzednim Bundestagu zapobiegła objęciu teraz przez jednego z prominentnych posłów AfD funkcji marszałka seniora otwierającego pierwsze posiedzenie parlamentu. Kandydat tej partii nie otrzymał też większości głosów przy wyborze członka prezydium, w którego skład wchodzą przedstawiciele pozostałych czterech frakcji.

– Zdaniem wielu obywateli rodzi to pewne wątpliwości co do działania niemieckiej demokracji, tym bardziej że w prezydium znalazł się przedstawiciel postkomunistycznego ugrupowania Die Linke (Lewica), a desygnowany przez AfD do tego grona członek tego ugrupowania był oficerem Bundeswehry – mówi „Rzeczpospolitej” Jochen Staadt, emerytowany socjolog i politolog z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.