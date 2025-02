AfD o sobie przed wyborami. „Ludzie mówią tak ostro o imigrantach, że musimy ich hamować”

– Nie sądzę, by koalicja, która teraz powstanie, przetrwała cztery lata – mówi Stefan Möller. Zakłada, że będzie to koalicja CDU/CSU, SPD i Zielonych. I że rozpadnie się przed czasem, bo nie poradzi sobie z polityką migracyjną i bezpieczeństwa. Wtedy AfD byłaby gotowa do współpracy z chadekami, jeżeli przestaną zapewniać o izolowaniu skrajnej prawicy.

Lutz Jankus mówi wprost, że po następnych wyborach do Bundestagu koalicja CDU/CSU z AfD jest możliwa. – Na poziomie lokalnym w Saksonii, w tym w powiatach, już współpracujemy z CDU. Saksonia jest jednak konserwatywna, inaczej niż landy zachodnie.

Jankus też uważa, że po tych wyborach powstanie rząd chadeków, socjaldemokratów i Zielonych. Taką koalicję, od barw partyjnych – czarnych, czerwonych i zielonych – nazywa się Kenia lub Afganistan (takie kolory są na flagach tych państw, choć talibowie rządzący teraz w Afganistanie używają innej). – Nazwy Kenia czy Afganistan dobrze oddawałyby sytuację gospodarczą Niemiec – żartuje.

Do tej pory, poza trwającą jeden dzień próbą w Turyngii w 2019 roku, żadna mainstreamowa partia nie zdecydowała się na współpracę z AfD na poziomie landu. Tamta próba, w której wzięli udział lokalni politycy CDU i FDP, zakończyła się interwencją władz centralnych tych ugrupowań i wzmożeniem deklaracji o bezwarunkowej izolacji skrajnej prawicy.

To się może skończyć już w przyszłym roku, uważa prof. Klaus Dörre, socjolog z uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie – bastionu Anty-AfD we wschodnich Niemczech. Jego zdaniem szef CDU Friedrich Merz, korzystając ze wsparcia AfD w czasie głosowania planów antyimigracyjnych w Bundestagu, wypuścił balon próbny. – To było wykalkulowane na zimno złamanie tabu – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Dörre. Nie wyklucza, że już w przyszłym roku Merz, będący kanclerzem, dopuści do powstania rządu pod wodzą CDU z poparciem AfD w Saksonii-Anhalt. W tym wschodnioniemieckim landzie obie partie mają w sondażach przeszło 30-procentowe poparcie. Wybory do tamtejszego landtagu odbędą się wiosną lub wczesnym latem 2026 roku.