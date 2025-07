– Bez większych wysiłków Niemiec Unia Europejska nie osiągnie autonomii strategicznej. A bez niemieckiego wkładu w postaci zwłaszcza tworzonej na Litwie brygady Bundeswehry nie będzie skutecznego zabezpieczenia wschodniej flanki NATO – mówi Lang.

Pięta Achillesowa. Jak zwiększyć liczebność niemieckiej armii?

Wydawać się może, że Niemcy są na dobrej drodze, aby stać się największą potęgą militarną w Europie gotową do prowadzenia działań wojennych. – Największym problemem jest zwiększenie liczności Bundeswehry z obecnych około 171 tys. żołnierzy do docelowo 260 tys. – mówi „Rzeczpospolitej” Rafael Loss, ekspert ds. bezpieczeństwa z European Council on Foreign Relations (ECFR). Dlatego też resort obrony zamierza uczynić służbę wojskową bardziej atrakcyjną.

Gdyby nie przyniosło to zamierzonych rezultatów, minister obrony Boris Pistorius (SPD) nie wyklucza nawet powrotu do obowiązkowej służby wojskowej. Mowa jest także o wprowadzeniu modelu szwedzkiego (częściowego poboru). Wszystko to miałoby umożliwić zwiększenie liczby brygad Bundeswehry. Jest ich obecnie osiem, nie licząc tej tworzonej od dwu lat na Litwie.

Ma być skompletowana do końca 2027 roku i mieć 5 tys. żołnierzy z pełnym wyposażeniem wraz z całą cywilną infrastrukturą w postaci szpitala oraz przedszkola i innych obiektów dla rodzin. Jest to pierwsza tego rodzaju jednostka Bundeswehry za granicą i pierwsza wyposażona w tego rodzaju zaplecze. Przeciwko takim planom występowali w środę w Bundestagu deputowani Alternatywy dla Niemiec (AfD) oraz postkomuniści z ugrupowania Die Linke. Przedstawiali dokładnie takie same argumenty. Udowadniali, że wydatki na obronę doprowadzą wcześniej czy później do cięć w wydatkach socjalnych. Z ostatniego sondażu YouGov wynika jednak, że 58 proc. obywateli popiera plany rządu związane z obronnością.