Ministerstwo Obrony Niemiec zaprzecza błędom w kalkulacji

Zapytane o tę rozbieżność, Ministerstwo Obrony Niemiec zaprzeczyło jakimkolwiek błędom w kalkulacjach. Rzecznik resortu podkreślił, że niemiecki rząd zamierza wesprzeć Ukrainę kwotą około 9 miliardów euro, zgodnie z ustaleniami między ministrem finansów Larsem Klingbeilem a ministrem Borisem Pistoriusem podczas negocjacji budżetowych.

Rzecznik próbował wyjaśnić różnicę, twierdząc, że „1,9 miliarda euro, które zostanie przeznaczone m.in. na finansowanie systemów dalekiego zasięgu, jest już wliczone w kwotę 8,3 miliarda euro”. Tłumaczenie to stoi jednak w sprzeczności z wcześniejszymi komunikatami ministerstwa, które podawało kwoty 7,3 mld plus 1,9 mld euro, co daje łącznie 9,2 mld euro.

Według niemieckich źródeł rządowych, podczas negocjacji budżetowych resort obrony Niemiec konsekwentnie zgłaszał jedynie 8,3 miliarda euro na pomoc dla Ukrainy, a nie publicznie podawaną kwotę 9,2 miliarda.

Nadzieja w funduszach europejskich

Aby pokryć lukę, Ministerstwo Obrony Niemiec wskazało na możliwość wykorzystania dodatkowych środków z mechanizmów europejskich, takich jak Europejski Fundusz Pokoju (EPF).