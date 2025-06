Nikłe szanse, aby Friedrich Merz przekonał Donalda Trumpa

Ukraina: Niemcy i USA widzą to inaczej

W opinii Jürgena Matthesa w sprawie ceł nie chodzi tylko o dobrostan niektórych branż niemieckiej gospodarki zorientowanych na eksport do USA. Tak na przykład niemieckie koncerny samochodowe mogłyby ograniczyć straty wynikające z wysokich amerykańskich cen na swe produkty, przenosząc produkcję do USA, do czego skłania je Trump. Jednak taki scenariusz byłby niezwykle niekorzystny dla całej niemieckiej gospodarki i finansów państwowych. Sprawa jest tym bardziej istotna, że USA zastąpiło już Chiny w roli najważniejszego partnera handlowego.

Friedrich Merz na spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

W sprawie Ukrainy obaj przywódcy widzą sprawy inaczej. Merz niedawno ogłosił, że będzie nadal wspierał Ukrainę. Trump z kolei ograniczył pomoc wojskową dla Kijowa, usiłując porozumieć się z Putinem. Negocjacje o zawieszeniu broni między Kijowem a Moskwą, które zainicjował, utknęły w martwym punkcie. Przewidywano, że Merz będzie lobbował u Trumpa, aby zwiększył presję na Rosję i zaostrzył sankcje.

– Merz może się pewnych rzeczy domagać, ale do zaoferowania ma niewiele. Może więc próbować wskazywać na interesy USA, które przemawiają za twardszym stanowiskiem wobec Rosji w rozmowach pokojowych lub koordynacją sankcji przeciwko Rosji. Mało prawdopodobne, że Trump ulegnie takim argumentom – mówi „Rzeczpospolitej” Kai-Olaf Lang z berlińskiego think tanku Wissenschaft und Politik. Jego zdaniem nacisk w czasie obecnej wizyty położony zostanie na stworzenie pozytywnej atmosfery, podkreślenie znaczenia relacji transatlantyckich i intensywności współpracy niemiecko-amerykańskiej. – Wpływ Merza na Trumpa i jego decyzje jest mocno ograniczony – konkluduje Lang.