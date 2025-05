Wojna handlowa Donalda Trumpa z całym światem. Sprawa oprze się o Sąd Najwyższy?

Ich wyrok nie zapadnie przed upływem wielu pełnych niepewności dla kraju miesięcy. To będzie jednak orzeczenie o fundamentalnym znaczeniu ustrojowym. Określi, czy system równoważenia różnych organów władzy pomyślanych przez twórców Ameryki zostanie przekreślony na rzecz skupienia gros władzy w rękach prezydenta. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ewentualne zwycięstwo zachęci prezydenta do sięgnięcia po władzę w innych obszarach.

Jeśli Trump narazi się wyborcom, republikanie mogą stracić za półtora roku większość w Kongresie

Druga batalia Trumpa (ta o przyszłość finansów publicznych) ma inny charakter. „Wielka, piękna ustawa”, która będzie teraz debatowana w Senacie, wywołuje bowiem coraz większe zaniepokojenie na rynkach finansowych. Dług Ameryki sięga już 37 bilionów dolarów, czyli więcej niż dochód narodowy kraju. Od wielu dekad świat finansował bez mrugnięcia okiem amerykański dług, bo status dolara jako międzynarodowej waluty rezerwowej dawał tu Ameryce szczególną przewagę.

Ale wszystko ma swoje granice. Rentowność (cena, jakiej inwestorzy domagają się za ryzyko zakupu amerykańskich walorów) 30-letnich bonów skarbowych przekroczyła już 5 proc., najwięcej od blisko 20 lat. Już teraz skarb państwa musi przeznaczać bilion dolarów rocznie na obsługę odsetek. To więcej, niż pochłaniają wydatki na zbrojenia. Jeśli rentowność obligacji będzie dalej rosła, Stany wpadną w pętlę zadłużenia, której nawet Trump nie będzie w stanie kontrolować. Będzie im po prostu groziło bankructwo. W tym miesiącu Moody’s jako ostatnia z trzech wielkich agencji oceny długu odebrała Stanom najwyższą notę wiarygodności kredytowej.

Aby temu zapobiec, Trump może wystąpić do Kongresu albo o ograniczenie ulg podatkowych dla najbogatszych, albo kolejnych subwencji dla najbiedniejszych. W obu przypadkach naraża się jednak wpływowym grupom, od których zależy wynik cząstkowych wyborów do Kongresu w listopadzie przyszłego roku. W ich wyniku republikanie mogą stracić niewielką przewagę (220 do 215 głosów), jaką mają nad demokratami w Izbie Reprezentantów, a nawet ponieść podobną porażkę w Senacie (o to trudniej, bo tu w grze jest jedynie co trzeci okręg). Bez większości w Kongresie Trump miałby radykalnie mniejsze pole działania niż obecnie. Jak podaje agregator sondaży RCP, dziś prezydentowi nie ufa 49,7 proc. Amerykanów, a 47,8 proc. darzy go zaufaniem.