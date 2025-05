Jędrzej Bielecki: Trump szykował zamach stanu. Teraz ocenia polską demokrację

W międzynarodowych rankingach polska demokracja jest oceniana prawie tak samo, jak amerykańska

Ale i jako zwolennik obrony procesu wyborczego przed ingerencją z zewnątrz Trump wypada blado. Czyż to nie on wpuścił trzy tygodnie temu Karola Nawrockiego do swojego gabinetu i zrobił sobie z nim zdjęcie jasno pokazując, kogo w Polsce popiera? We wtorek na spotkaniu skrajnej prawicy w Rzeszowie (CPAC) sekretarz ds. bezpieczeństwa Kristi Noem wzmocniła to przesłanie dowodząc, że w razie zwycięstwa „Trzaskowski będzie rządził strachem”.

Polska nie była tu wyjątkiem. JD Vance ochoczo stanął po stronie skrajnie prawicowej AfD przed wyborami do Bundestagu w Niemczech. Podobnie jak Trump chwalił autorytarnego premiera Węgier Viktora Orbana jako „wielkiego polityka”.

Kuriozalny jest też adresat pisma: szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Od kiedy przejął po raz pierwszy władzę, Trump stara się bowiem rozbić wspólnotę, rywala gospodarczego USA. Mija się on z prawdą, odnosząc się do wypłaty KPO: von der Leyen uzgodniła ich uwolnienie z rządem PiS, ale to Andrzej Duda storpedował cały plan wysyłając stosowne ustawy do sparaliżowanego Trybunału Konstytucyjnego.

Wedle indeksu demokracji tygodnika „The Economist”, z 7,85 pkt. na 10 Ameryka jest „wadliwą demokracją”, ale wciąż z nieco wyższą oceną niż Polska (7,40). Tyle że nasz kraj w rankingu z roku na rok rośnie, a Stany spadają. Nie da się więc wykluczyć, że niedługo nadejdzie moment, w którym to Warszawa będzie bardziej wiarygodna w ocenie amerykańskiej wolności niż Waszyngton polskiej.