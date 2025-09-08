W Europie pracuje się coraz lepiej, choć wciąż niezbyt zdrowo

Aktualizacja: 08.09.2025 07:30 Publikacja: 08.09.2025 04:34
Foto: Adobe Stock
Ogólna jakość pracy w krajach Unii stopniowo się poprawia, chociaż nie wszyscy w równym stopniu odczuwają korzyści z tych pozytywnych zmian. Widać bowiem spore różnice jakości pracy pomiędzy krajami, branżami i grupami zawodowymi, nie wspominając o różnicach ze względu na płeć – dowodzi wrześniowy raport Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Eurofound.
Raport „European Working Conditions Survey 2024: First findings” podsumowuje wyniki badania warunków pracy, które w zeszłym roku objęło36tys. pracowników w 35 krajach kontynentu. Pokazuje zmiany w jakości miejsc pracy, jakie zaszły w ciągu ostatniej dekady, (w latach 2010-2024).
Robi to bardzo konkretnie, bo eksperci Eurofound ocenili kilkadziesiąt aspektów jakości pracy w siedmiu wymiarach: środowisko fizyczne (w tym hałas czy temperatura), intensywność pracy, jakość czasu pracy, środowisko społeczne, umiejętności i swoboda wyboru sposobu świadczenia pracy, perspektywy zawodowe oraz zarobki. Każdemu z tych wymiarów przypisano wskaźniki z punktacją (0-100 pkt), która ułatwia ich porównanie w czasie.
Gdzie widać największą poprawę? Wyniki punktacji wskazują na wymiar dotyczący umiejętności i swobody decyzji co do sposobu świadczenia pracy. W ciągu minionej dekady ten wskaźnik wzrósł z 53 do 63 pkt. Pomogło tu zwiększenie dostępności szkoleń (w tym rozwój e-learningu) i większe możliwości rozwoju zawodowego. Już 76 proc. pracowników może rozwijać w pracy swoje kompetencje ucząc się nowych rzeczy. Najczęściej taką szansę mają profesjonaliści (92 proc.), technicy (88 proc.) a także menedżerowie (84 proc.), którzy też najczęściej mogą realizować swoje pomysły. Jednak tylko 44 proc. pracowników dostrzega wystarczająco dużo okazji do wykorzystania swoich umiejętności i wiedzy w pracy.
Raport Eurofound pokazuje też wyraźną poprawę wskaźnika mierzącego perspektywy zawodowe Europejczyków. W ciągu dekady wzrósł on z 51 do 67 pkt., a w ubiegłorocznym badaniu już 49 proc. mężczyzn i 43 proc. kobiet wyrażało zdecydowane przekonanie, że ich praca oferuje dobre perspektywy rozwoju zawodowego. To o 15 pkt. więcej niż w 2010 r. W swoje możliwości rozwoju kariery najbardziej wierzą menedżerowie, choć dużo częściej mężczyźni (65 proc.) niż kobiety (55 proc.)
Lepiej niż w 2010 r. wygląda dziś wymiar wynagrodzeń. Wyraźnie zmalał odsetek pracowników, którzy oceniają swoją płacę jako nieadekwatną (zbyt niską) do wysiłku. Wśród mężczyzn zmniejszył się z 34 do 24 proc., zaś wśród kobiet z 41 do 34 proc., co potwierdza utrzymującą się lukę płacową ze względu na płeć.
Niewielką poprawę (z 74 do 76 pkt.) widać z kolei w wymiarze jakości czasu pracy. Nadal ponad połowa pracowników w Europie (wśród mężczyzn – 56 proc.) ma 35-40 godzinny tydzień pracy, przy czym tę średnią zawyżają kraje naszego regionu. W tym Polska, gdzie 60 proc. badanych pracowało w 40-godzinnym tygodniu pracy, Bułgaria (68 proc) i Węgry (74 proc.).
Za to już mniej osób niż przed dekadą pracuje regularnie po 10 godzin dziennie (ich udział spadł z 37 do 28 proc.), czy po 48 –godzin tygodniowo. Pracownicy mają też więcej elastycznego co do czasu i miejsca pracy. Co prawda w krajach Unii tylko 3 proc. pracowników pracuje w pełni zdalnie, ale już 9 proc. może korzystać z pracy hybrydowej a 16 proc. – z okazjonalnej pracy z domu.
Od 2010 r. nieznacznie poprawiło się fizyczne środowisko pracy (ten wskaźnik wzrósł z 81 do 82 pkt), choć wiele zależy tu od branży. Widać też wpływ zmian klimatu (więcej osób jest narażonych na pracę w wysokiej temperaturze), a także efekt cyfryzacji pracy. Zwiększyła ona udział osób, w tym zwłaszcza kobiet (do 42 proc.), pracujących długie godziny w pozycji siedzącej.
Pogorszył się natomiast wymiar intensywności pracy (spadek z 70 do 67 pkt). To efekt większej presji na tempo pracy i częściej wyznaczanych napiętych terminów. Do tego dochodzi dostrzegana przez wiele osób rosnąca ilość zadań i obciążenie emocjonalne, silne zwłaszcza w edukacji i służbie zdrowia. Raport zwraca też uwagę na poprawę poczucia dobrostanu europejskich pracowników. Ten wskaźnik wzrósł do 69,4 pkt z 65,5 pkt w 2010 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Ogólna jakość pracy w krajach Unii stopniowo się poprawia, chociaż nie wszyscy w równym stopniu odczuwają korzyści z tych pozytywnych zmian. Widać bowiem spore różnice jakości pracy pomiędzy krajami, branżami i grupami zawodowymi, nie wspominając o różnicach ze względu na płeć – dowodzi wrześniowy raport Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Eurofound.
Chociaż prawie ośmiu na dziesięciu właścicieli i top menedżerów polskich firm prowadzi działania w obszarze pers...
O niespełna 3,8 tys. zwiększyła się w 2024 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem, co tylko mini...
Przedstawiciele biznesu zwracają uwagę, że zawirowania wokół ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy niepotrzebnie zw...
Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,4 proc. – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lipcu 6431,8 tys. etatów i było o 0,9 proc. niższe...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas