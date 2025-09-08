W Europie pracuje się coraz lepiej, choć wciąż niezbyt zdrowo

Ogólna jakość pracy w krajach Unii stopniowo się poprawia, chociaż nie wszyscy w równym stopniu odczuwają korzyści z tych pozytywnych zmian. Widać bowiem spore różnice jakości pracy pomiędzy krajami, branżami i grupami zawodowymi, nie wspominając o różnicach ze względu na płeć – dowodzi wrześniowy raport Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Eurofound.

Więcej szans rozwoju...

Raport „European Working Conditions Survey 2024: First findings” podsumowuje wyniki badania warunków pracy, które w zeszłym roku objęło36tys. pracowników w 35 krajach kontynentu. Pokazuje zmiany w jakości miejsc pracy, jakie zaszły w ciągu ostatniej dekady, (w latach 2010-2024).

Robi to bardzo konkretnie, bo eksperci Eurofound ocenili kilkadziesiąt aspektów jakości pracy w siedmiu wymiarach: środowisko fizyczne (w tym hałas czy temperatura), intensywność pracy, jakość czasu pracy, środowisko społeczne, umiejętności i swoboda wyboru sposobu świadczenia pracy, perspektywy zawodowe oraz zarobki. Każdemu z tych wymiarów przypisano wskaźniki z punktacją (0-100 pkt), która ułatwia ich porównanie w czasie.

Gdzie widać największą poprawę? Wyniki punktacji wskazują na wymiar dotyczący umiejętności i swobody decyzji co do sposobu świadczenia pracy. W ciągu minionej dekady ten wskaźnik wzrósł z 53 do 63 pkt. Pomogło tu zwiększenie dostępności szkoleń (w tym rozwój e-learningu) i większe możliwości rozwoju zawodowego. Już 76 proc. pracowników może rozwijać w pracy swoje kompetencje ucząc się nowych rzeczy. Najczęściej taką szansę mają profesjonaliści (92 proc.), technicy (88 proc.) a także menedżerowie (84 proc.), którzy też najczęściej mogą realizować swoje pomysły. Jednak tylko 44 proc. pracowników dostrzega wystarczająco dużo okazji do wykorzystania swoich umiejętności i wiedzy w pracy.