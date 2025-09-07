Co ciekawe sami Turcy coraz częściej zaczynają mieć dosyć i na wakacje uciekają do Grecji, gdzie wcale nie jest drożej, za to spokojniej. I bezpieczniej.

Ci, co Turcję nadal wybierają, decydują się przede wszystkim na resorty działające w formie „wszystko w cenie”. To z kolei znacząco ogranicza działalność mniejszych pensjonatów czy restauracji, które nie mają kogo żywić, bo zdecydowana większość jada posiłki w hotelach. Restauracje mają mniej klientów, bo skoro jest ich mało, to i przychody ograniczone, a koszty stałe, przy szalejącej inflacji, rosną. Ceny poza hotelami bardzo szybko poszybowały w górę. Z tego powodu turyści wolą pozostać w ośrodkach. A tu pojawiły się pogłoski, że zbliża się koniec formuły all inclusive, bo zbyt dużo drogiej żywności się marnuje. Jak na razie za taką opcją opowiada się jedynie garstka hotelarzy. Ale sygnał został wysłany.

Sami Turcy przyznają, że mają problem

W rozmowie z dziennikiem gospodarczym „Ekonomim” Muberra Eresin, szefowa Türkiye Hoteliers Association (TUROB), nie ukrywała, że ten wzrost kosztów i cen nagle stał się problemem.

Wcześniej, i to wielkim wysiłkiem, Turcja zbudowała swój wizerunek kraju przyjaznego i niedrogiego, dokąd z Europy można dolecieć w 2-3 godziny. Z gwarantowaną dobrą pogodą i czystą wodą.

Cenami konkurowała z innymi krajami — takimi jak Egipt czy Tunezja. To już jest przeszłość. W tej chwili ceny są porównywalne do hiszpańskich, włoskich czy greckich. A jakość usług jednak niższa.