Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z papieżem Leonem XIV. Wizytę w Watykanie zapowiadał zresztą już w trakcie kampanii wyborczej. Mówił, że najpierw Waszyngton, potem Watykan. Tak też się stało. O ile jednak wizyta w USA ma znaczenie strategiczne, o tyle wizyta w Stolicy Apostolskiej to po prostu czysta kurtuazja. I nic więcej.

Polscy prezydenci starają się jak najszybciej po zaprzysiężeniu spotkać się z papieżem. Karol Nawrocki nie jest wyjątkiem

Być może zwolennicy Karola Nawrockiego i on sam będą chwalili się tą wizytą, dobrymi relacjami Pałacu Prezydenckiego z głową Kościoła rzymskokatolickiego, ale… Zacznijmy od wyliczanki. Jeśli popatrzeć na mapę kierunków, jakie obierali na swoje pierwsze wizyty poprzednicy Karola Nawrockiego, to bez trudu znajdziemy tam Watykan.

Zaprzysiężony na prezydenta w grudniu 1990 r. Lech Wałęsa był u Jana Pawła II już w lutym kolejnego roku. Aleksander Kwaśniewski, wybrany w roku 1995, o wizytę w Watykanie starał się co prawda półtora roku (Jan Paweł II przyjął go dopiero w kwietniu 1997 r.), ale wynikało to z twardego warunku ze strony Watykanu: najpierw konkordat, potem spotkanie z papieżem. Wyszło odwrotnie, bo ostatecznie konkordat został ratyfikowany w lutym 1998 r., ale relacje prezydenta z papieżem od tamtej wizyty uległy zmianie i potem Kwaśniewski nie miał żadnych problemów z tym, by widywać się z papieżem za Spiżową Bramą. Pierwsza wizyta Lecha Kaczyńskiego była w Watykanie, druga w USA. Bronisław Komorowski papieża odwiedzał w czasie piątej oficjalnej wizyty. Andrzej Duda w 2015 r. poleciał do Watykanu jeszcze jako prezydent elekt, ale po zaprzysiężeniu Stolica Apostolska była jego 10. podróżą zagraniczną. W drugiej kadencji Watykan był pierwszy i przedostatni. U Karola Nawrockiego jest drugi.

Niezwykłości w tym, że polski prezydent jest przez papieża przyjmowany, że jest rozmowa i wspólne zdjęcia w papieskiej bibliotece, nie ma. Nie ma też niezwykłości w tym, że każdorazowo polski prezydent zaprasza papieża do odwiedzenia Polski, a papież zaproszenia nie odrzuca, lecz, jak mówią oficjalne komunikaty, przyjmuje je „z radością”.