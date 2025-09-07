Rosja przeprowadziła nocą potężny, zmasowany atak na Ukrainę, który szeroko komentowany jest w mediach społecznościowych. W sieci odniósł się do niego między innymi premier Donald Tusk.

Tusk o zmasowanym ataku na Ukrainę: USA i Europa muszą zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni

„Rosyjski atak na budynki rządowe w Kijowie ponownie pokazuje, że dalsze opóźnianie zdecydowanej reakcji wobec Putina i próby uspokojenia go nie mają sensu” – podkreślił szef polskiego rządu we wpisie opublikowanym w serwisie X. „Stany Zjednoczone i Europa muszą wspólnie zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni. Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi instrumentami” - dodał Donald Tusk.

Nocny zmasowany atak Rosji na Ukrainę.

W nocy z 6 na 7 września Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 818 dronów i 13 pocisków, w tym rakiety balistyczne. Obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 747 dronów i cztery pociski, ale doszło również do trafień. W Kijowie uszkodzona została infrastruktura cywilna, w tym cztery budynki mieszkalne. Najbardziej ucierpiał budynek, w którym zginęły dwie osoby – matka i jej mały syn. Potem doniesiono o jeszcze jednej ofierze śmiertelnej rosyjskich ostrzałów. Ponad 20 osób zostało rannych.