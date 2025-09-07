Aktualizacja: 07.09.2025 19:45 Publikacja: 07.09.2025 18:18
Rosja przeprowadziła nocą potężny, zmasowany atak na Ukrainę, który szeroko komentowany jest w mediach społecznościowych. W sieci odniósł się do niego między innymi premier Donald Tusk.
„Rosyjski atak na budynki rządowe w Kijowie ponownie pokazuje, że dalsze opóźnianie zdecydowanej reakcji wobec Putina i próby uspokojenia go nie mają sensu” – podkreślił szef polskiego rządu we wpisie opublikowanym w serwisie X. „Stany Zjednoczone i Europa muszą wspólnie zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni. Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi instrumentami” - dodał Donald Tusk.
W nocy z 6 na 7 września Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 818 dronów i 13 pocisków, w tym rakiety balistyczne. Obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 747 dronów i cztery pociski, ale doszło również do trafień. W Kijowie uszkodzona została infrastruktura cywilna, w tym cztery budynki mieszkalne. Najbardziej ucierpiał budynek, w którym zginęły dwie osoby – matka i jej mały syn. Potem doniesiono o jeszcze jednej ofierze śmiertelnej rosyjskich ostrzałów. Ponad 20 osób zostało rannych.
Po raz pierwszy rosyjski atak uszkodził siedzibę rządu w Kijowie; zapaliły się dach i górne kondygnacje budynku - podała w niedzielę premierka Ukrainy Julia Swyrydenko. Rosja w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 805 dronów i 13 rakiet – przekazały Siły Powietrzne.
W atakach na stolicę co najmniej 18 osób zostało rannych, a trzy – w tym niemowlę – zginęły. W wyniku ataku ranna została także kobieta w ciąży. Zestrzelone drony spowodowały także pożary w kilku wieżowcach.
Czytaj więcej
Jeśli kiedykolwiek dojdzie do pokoju między Rosją a Ukrainą, Stany Zjednoczone mogłyby odegrać wi...
Premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został między innymi główny budynek ukraińskiego rządu. Stało się to po raz pierwszy od wybuchu wojny na pełną skalę. „Tak, po raz pierwszy w wyniku wrogiego ataku uszkodzono budynek rządu, dach i górne piętra. Strażacy gaszą pożar. Dziękuję im za tę pracę. Budynki odbudujemy, ale utraconych istnień ludzkich nie da się przywrócić. Wróg codziennie terroryzuje i zabija naszych ludzi w całym kraju” - przekazała Swyrydenko na Telegramie.
