Donald Tusk reaguje po zmasowanym ataku na Ukrainę. „Trzeba zmusić Rosję”

„Stany Zjednoczone i Europa muszą wspólnie zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni. Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi instrumentami” - napisał w serwisie X premier Donald Tusk, odnosząc się do zmasowanego ataku na Ukrainę. Rosja w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła w kierunku kraju rekordową liczbę dronów i rakiet.

Publikacja: 07.09.2025 18:18

Foto: PAP/Artur Reszko

Ada Michalak

Rosja przeprowadziła nocą potężny, zmasowany atak na Ukrainę, który szeroko komentowany jest w mediach społecznościowych. W sieci odniósł się do niego między innymi premier Donald Tusk. 

Tusk o zmasowanym ataku na Ukrainę: USA i Europa muszą zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni

„Rosyjski atak na budynki rządowe w Kijowie ponownie pokazuje, że dalsze opóźnianie zdecydowanej reakcji wobec Putina i próby uspokojenia go nie mają sensu” – podkreślił szef polskiego rządu we wpisie opublikowanym w serwisie X. „Stany Zjednoczone i Europa muszą wspólnie zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni. Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi instrumentami” -  dodał Donald Tusk.

Nocny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. 

W nocy z 6 na 7 września Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 818 dronów i 13 pocisków, w tym rakiety balistyczne. Obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 747 dronów i cztery pociski, ale doszło również do trafień. W Kijowie uszkodzona została infrastruktura cywilna, w tym cztery budynki mieszkalne. Najbardziej ucierpiał budynek, w którym zginęły dwie osoby – matka i jej mały syn. Potem doniesiono o jeszcze jednej ofierze śmiertelnej rosyjskich ostrzałów. Ponad 20 osób zostało rannych.

Po raz pierwszy rosyjski atak uszkodził siedzibę rządu w Kijowie; zapaliły się dach i górne kondygna

Po raz pierwszy rosyjski atak uszkodził siedzibę rządu w Kijowie; zapaliły się dach i górne kondygnacje budynku - podała w niedzielę premierka Ukrainy Julia Swyrydenko. Rosja w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 805 dronów i 13 rakiet – przekazały Siły Powietrzne.

Foto: PAP

W atakach na stolicę co najmniej 18 osób zostało rannych, a trzy – w tym niemowlę – zginęły. W wyniku ataku ranna została także kobieta w ciąży. Zestrzelone drony spowodowały także pożary w kilku wieżowcach.

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został między innymi główny budynek ukraińskiego rządu. Stało się to po raz pierwszy od wybuchu wojny na pełną skalę. „Tak, po raz pierwszy w wyniku wrogiego ataku uszkodzono budynek rządu, dach i górne piętra. Strażacy gaszą pożar. Dziękuję im za tę pracę. Budynki odbudujemy, ale utraconych istnień ludzkich nie da się przywrócić. Wróg codziennie terroryzuje i zabija naszych ludzi w całym kraju” - przekazała Swyrydenko na Telegramie.

Źródło: rp.pl

