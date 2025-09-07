„Wczoraj rano wróciłam do Kijowa i oto przeżyłam jedną z najstraszniejszych nocy w moim życiu” – relacjonowała na Facebooku ambasador Unii Europejskiej w Ukrainie, Katarína Mathernová. „Huk eksplozji odebrał mi sen i znów spędziłam noc na podłodze łazienki w moim hotelu – moim schronieniu, podczas gdy wyły syreny, a świat za oknem walił się w gruzy” – napisała.

Ambasador UE w Ukrainie: Putin staje się coraz bardziej bezczelny

„Ta eskalacja (Władimira) Putina to czysty terror. To atak na ludzi, na demokrację, na naszego ducha. Jestem wstrząśnięta, ale nie załamana” – napisała, dodając, że Ukraina odbuduje zrujnowane budynki, „ale żaden kamień, żaden mur, żaden budynek rządowy nie przywróci życia, które zostało odebrane”. Do wpisu dołączyła zdjęcie płonącej siedziby ukraińskiego rządu w Kijowie. „Putin staje się coraz bardziej bezczelny – uderzenie w budynek Gabinetu Ministrów w Kijowie” – stwierdziła Mathernová.

Jan Lipavský o Władimirze Putinie: Tchórz, który atakuje kobiety i dzieci

Emocjonalny wpis zamieścił na platformie X także czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský. „Putin udaje, że chce zakończyć wojnę, ale w rzeczywistości chce zabić jak najwięcej Ukraińców. Wystrzelił w nocy ponad 800 dronów i pocisków, zabijając matkę i jej dwumiesięczne dziecko. Tchórz, który atakuje kobiety i dzieci” – napisał na platformie X, dodając, że „mówienie dzisiaj o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy oznaczałoby opowiedzenie się po stronie agresora”.