Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył w niedzielę, że jest gotowy do przejścia do drugiego etapu sankcji wobec Rosji w związku z konfliktem na Ukrainie. Wcześniej o gotowości USA do nakładania dalszej presji na Rosję poinformował amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent.

Trump zniecierpliwiony wojną na Ukrainie? Mówił o kolejnych sankcjach na Rosję

Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump został zapytany o to, czy jest gotowy na wdrożenie kolejnej fazy sankcji na Rosję. Amerykański przywódca odpowiedział krótko: „Tak, jestem”.

Wcześniej o kolejnych sankcjach na Rosję mówił sekretarz skarbu USA Scott Bessent. - Jesteśmy gotowi zwiększyć presję na Rosję, ale potrzebujemy, by nasi europejscy partnerzy poszli za nami — powiedział. Jak podkreślił polityk, nałożenie wspólnych sankcji i ceł na państwa kupujące rosyjską ropę doprowadzi do załamania rosyjskiej gospodarki, co wymusi na rosyjskim przywódcy Władimirze Putinie negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.