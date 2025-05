Gdyby decyzja Sądu weszła w życie wówczas ważność straciłyby wszystkie rozporządzenia wykonawcze Trumpa wprowadzające cła wydane od stycznia na podstawie IEPPA. Ustawa ta upoważnia prezydenta USA do regulowania handlu międzynarodowego w sytuacji ogłoszenia stanu wyjątkowego związanego z „niezwykłym i nadzwyczajnym zagrożeniem” dla bezpieczeństwa kraju, polityki zagranicznej lub gospodarki Stanów Zjednoczonych, przy czym zagrożenie to musi pochodzić w całości lub w znacznej mierze spoza USA. W przeszłości ustawę tę stosowano, by zamrażać aktywa państw uznawanych przez USA za wrogie. Trump jest pierwszym prezydentem, który - na jej podstawie - zaczął nakładać cła na partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych.

Sąd nie podważył ceł nałożonych przez Trumpa na import samochodów, stali i aluminium, ponieważ te cła zostały wprowadzone na podstawie innych przepisów.

Apelacja administracji Trumpa trafi do Federalnego Sądu Apelacyjnego, a ostatecznie może się nią zająć Sąd Najwyższy.

Biały Dom o orzeczeniu ws. ceł: To nie sędziowie będą decydować, jak właściwie reagować na stan wyjątkowy

Polityka celna była dotychczas ważnym narzędziem nacisku stosowanym przez administrację Trumpa w celu zmiany niekorzystnego bilansu handlowego w wymianie handlowej z wieloma partnerami Stanów Zjednoczonych. Trump od stycznia wielokrotnie groził cłami partnerom handlowym USA, a 2 kwietnia nałożył tzw. cła odwetowe na większość partnerów handlowych z USA, których wartość podstawowa wyniosła 10 proc. Podwyższona stawka tych ceł miała wejść w życie po tygodniu, ale ostatecznie Trump zawiesił ich obowiązywanie na 90 dni. Niedawno Trump groził UE nałożeniem na nią 50-procentowych ceł od 1 czerwca, ale po rozmowie z szefową KE Ursulą von der Leyen odroczył wejście w życie ceł na tym poziomie do 9 lipca, dając Waszyngtonowi i Brukseli czas na negocjacje.

Biały Dom w środę ocenił, że deficyt handlowy w relacjach USA z innymi krajami stanowi „stan wyjątkowy” i godzi w finanse Amerykanów. „To nie niepochodzący z wyborów sędziowie będą decydować, jak właściwie reagować na stan wyjątkowy” - czytamy w oświadczeniu Białego Domu.