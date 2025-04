12 marca USA nałożyły cła na stal i aluminium w wysokości 25 proc. na surowiec i wyroby z tych metali (te stawki są oceniane jako bardzo wysokie).

Druga grupa ceł nałożona została 2 kwietnia (tzw. tariff liberation day), jeśli chodzi o UE – ryczałtem 20 proc. na wszystkie towary unijne, a 25 proc. na auta i części samochodowe (choć wyższe cła na części samochodowe wejdą w życie później). Dlatego jeszcze w środę rano obowiązywały stawki 25 proc. na stal, aluminium i motoryzację, a 20 proc. na resztę unijnych towarów. Co się zmieniło po zawieszeniu wojny celnej przez Trumpa w środę?

– To zawieszenie 90-dniowe dotyczy tylko tej 20-proc. stawki ryczałtowej i obniża ją o 10 pkt proc., do 10 proc. To jest okres dla negocjacji. Te pozostałe cła na aluminium i stal dalej obowiązują, podobnie dla motoryzacji, na samochody i części motoryzacyjne. Jesteśmy jednak w momencie, gdy w każdej chwili mogą przyjść jakieś nowe informacje – mówi Sławomir Czajka, partner kierujący zespołem Global Trade w EY Polska.

Jak wyjaśnia ekspert, z perspektywy UE obniżenie stawek celnych z 20 proc. do 10 proc. to nie są ogromne zmiany, ale do 10 proc. zostały też zmienione stawki dla krajów, na które wcześniej zostały nałożone drakońskie cła, jak Wietnam (dostał wcześniej stawkę 67 proc.) czy Tajwan. – Dla Chin zostaje bezprecedensowa stawka 125 proc., w zasadzie zabijająca handel – mówi Sławomir Czajka.

W środę państwa członkowskie UE zaaprobowały propozycję KE: cła odwetowe w odpowiedzi na cła na aluminium narzucone przez USA 12 marca. Miałyby one stopniowo wchodzić w życie 15 kwietnia, następne w połowie maja i w grudniu.