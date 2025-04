Chiny ponownie odpowiedziały na politykę taryfową prezydenta USA Donalda Trumpa, tym razem podnosząc swoje karne cła na import z USA z 34 proc. do 84 proc. Podwyżka ma wejść w życie 10 kwietnia. Decyzja ta następuje po ostatniej podwyżce ceł w USA – z dniem 9 kwietnia podniosły karne cła na towary chińskie do 104 proc.

Decyzja Chin o zaostrzeniu wojny handlowej została źle przyjęta przez rynki. WIG 20 tracił po południu 3,2 proc., niemiecki indeks DAX zniżkował o 3,5 proc., a francuski CAC 40 spadał o 3,6 proc. Zachowanie kontraktów terminowych sugerowało natomiast, że amerykański indeks Dow Jones Industrial spadnie o ponad 700 pkt na początku sesji.

Jak duży jest handel USA z Chinami?

Według danych rządu USA, w 2024 r. import z Chin do Stanów Zjednoczonych wyniósł prawie 439 mld USD, a amerykański eksport do Państwa Środka sięgnął 143,6 mld USD. USA miały więc deficyt w handlu z Chinami wynoszący 295,4 mld USD. Ów deficyt był najniższy od 2011 r., co świadczyło o tym, że jeszcze przed drugą kadencją Trumpa USA zmniejszały swoją zależność handlową od Chin. Deficyt osiągnął szczyt w 2018 r., gdy wynosił 418,2 mld USD. To był również rok, w którym Trump zaczął wojnę handlową z ChRL.

Z danych OEC wynika, że w 2023 r. największą część chińskiego eksportu do USA stanowiły: elektronika (27,3 proc.), maszyny i części do nich (20,4 proc.) oraz zabawki, gry i sprzęt sportowy (7,6 proc.). Największy udział w amerykańskim eksporcie do Państwa Środka miały natomiast: ropa, gaz i produkty ich rafinacji (15,4 proc.), maszyny i części do nich (11,2 proc.), a także soja oraz inne rośliny oleiste (10,4 proc.). USA były największym odbiorcą chińskich dóbr. W 2023 r. kupiły 12,8 proc. ich eksportu. Kolejne miejsca zajmowały: Hongkong (7,6 proc.) i Japonia (5 proc.). Tymczasem do Chin trafiało wówczas 8,3 proc. amerykańskiego eksportu, co plasowało je na trzecim miejscu, za Kanadą (14,5 proc.) i Meksykiem (13,1 proc.). W 2017 r., czyli tuż przed rozpoczęciem wojny handlowej, USA kupowały 20 proc. chińskiego eksportu, a Chiny nabywały 9,6 proc. amerykańskich towarów eksportowanych w świat.