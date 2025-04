Potem jednak przyszły lata, kiedy światowe potęgi gospodarcze postawiły na „oswajanie” Chin i włączenie tego kraju do Światowej Organizacji Handlu, co miało wpłynąć na liberalizację chińskiego podejścia do wymiany handlowej.

Navarro doradzał Donaldowi Trumpowi już w czasie jego pierwszej prezydentury. To dlatego doszło do podniesienia przez Amerykanów ceł na chiński import w 2018 roku. Pekin odpowiedział tym samym i zaczęły się napięcia, które już wtedy nazywano wojną handlową. To była jednak tylko „wojenka” czy „potyczka” w porównaniu z tym, czego świadkami jesteśmy, i zapewne jeszcze będziemy,obecnie.

Peter Navarro. Druga młodość doradcy prezydenta Donalda Trumpa

Od początku drugiej prezydentury Donalda Trumpa, Peter Navarro przeżywa drugą młodość. We wszystkim, co dotyczy handlu USA z Chinami, wychodzi z założenia, że nie może być mowy o jakichkolwiek układach o wolnym handlu z Chinami, ponieważ nigdy nie będzie on „wolny”. Navarro przy każdej okazji wychwala swojego szefa, który „obudził poczucie chińskiego zagrożenia”. - Smok nigdy nie nie śpi. On tylko czeka na swój czas. I jeśli nie powstrzymamy teraz zagrożenia gospodarczego, to później pojawi się groźba militarna – mówił podczas konferencji prasowej w ostatni poniedziałek.

Peter Navarro doradzał Donaldowi Trumpowi już w 2016 roku. Przekonywał go wtedy, że chiński import niszczy amerykańskie miejsca pracy doprowadzając do degradacji amerykańskich miast. I zabijając amerykański przemysł.