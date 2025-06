Pistorius przyznał, że rząd Friedricha Merza będzie musiał zmierzyć się z pytaniem czy dobrowolna służba wojskowa, którą zamierza wprowadzić, wystarczy, aby uzupełnić wakaty w armii.

Jednocześnie szef resortu obrony Niemiec zastrzegł, że na dziś niemiecka armia nie może wchłonąć zbyt dużej liczby dodatkowych żołnierzy, ze względu na brak miejsc w koszarach i zbyt małą liczbę instruktorów wojskowych.

Niemcy niedawno złagodzili przepisy dotyczące dyscypliny budżetowej, by umożliwić zwiększenie wydatków na obronność. Berlin wspiera też plany Ruttego, by docelowo kraje NATO wydawały na obronność 5 proc. PKB (obecnie postulowany poziom wydatków to co najmniej 2 proc. PKB).