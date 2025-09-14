Aktualizacja: 14.09.2025 22:32 Publikacja: 14.09.2025 21:42
Działacz społeczny Charlie Kirk zginął z rąk zamachowca. Podejrzany o zabójstwo Tyler Robinson został zatrzymany
Foto: PAP/EPA/CLEMENS BILAN, Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS
Tyler Robinson, 22-latek z Utah, ma usłyszeć zarzuty we wtorek. Mężczyzna przebywa w areszcie w Utah w celi pod specjalnym nadzorem.
Charlie Kirk, 31-letni konserwatywny działacz społeczny, założyciel organizacji Turning Point USA, który znany był z publicznych dyskusji z osobami o odmiennych poglądach, zginął 10 września z rąk zamachowca na terenie Utah Valley University w mieście Orem (stan Utah), gdy przemawiał do ok. 3 tys. osób. Z nagrań z miejsca zdarzenia wynika, że zamachowiec znajdował się na dachu budynku i z odległości kilkudziesięciu metrów oddał jeden strzał. Kirk został postrzelony w szyję, lekarzom nie udało się uratować mu życia.
Przemoc i mordowanie są tragicznymi konsekwencjami demonizowania tych, z którymi się nie zgadza
Po zabójstwie Charliego Kirka – związanego z ruchem MAGA (Make America Great Again, Uczyńmy Amerykę Znów Wielką) – orędzie wygłosił prezydent USA Donald Trump. – Charlie inspirował miliony i dziś wszyscy, którzy go znali i kochali, łączą się w szoku i przerażeniu. Charlie był patriotą, który poświęcił życie sprawie otwartej debaty (publicznej) i państwu, które tak bardzo kochał, Stanom Zjednoczonym Ameryki – powiedział. – Walczył o wolność, demokrację, sprawiedliwość (...). Jest męczennikiem prawdy i wolności, nigdy nie było nikogo, kto był tak szanowany przez młodych – dodał. Trump przekonywał, że misją realizowaną przez Kirka było „włączanie młodych ludzi do polityki”.
Prezydent zapowiedział, że jego administracja znajdzie wszystkie osoby odpowiedzialne za śmierć Kirka i inne przypadki przemocy motywowanej względami politycznymi. – Polityczna przemoc radykalnej lewicy skrzywdziła zbyt wiele niewinnych osób i odebrała zbyt wiele żyć – podkreślił.
Po kilkudziesięciu godzinach od zamachu na Kirka policja zatrzymała Tylera Robinsona. W niedzielę w rozmowie z ABC gubernator Utah Spencer Cox przekazał, że mężczyzna nie przyznał się do winy. – Nie współpracuje (ze śledczymi – red.), ale ludzie z jego otoczenia współpracowali. Moim zdaniem to bardzo ważne – powiedział.
Charlie Kirk na konferencji AmericaFest 2024, 19 grudnia 2024
Foto: REUTERS/Cheney Orr
Ze słów gubernatora wynika, że z prowadzącymi dochodzenie współpracuje współlokator i partner Robinsona, który ma przechodzić proces zmiany płci. Według relacji Coxa, osoba ta ma być „niezwykle chętna do współpracy”.
Robinson został zatrzymany w domu swoich rodziców, miejscu oddalonym od miejsca zbrodni o ponad 400 km. Wcześniej gubernator Cox informował, że krewni domniemanego zabójcy przyczynili się do jego ujęcia.
Śledczy przekazali, że Robinson został rozpoznany przez swego ojca na fotografiach z miejsca zbrodni, opublikowanych przez policję. Ojciec miał skontaktować się z pastorem, a ten zawiadomił służby federalne. Następnie ojciec miał przekonać syna, by oddał się w ręce policji.
Miejsce upamiętnienia Charliego Kirka w Phoenix w stanie Arizona
Foto: REUTERS/Thomas Machowicz
Robinson został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa, nielegalnego użycia broni oraz utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości, nie może wyjść z aresztu za kaucją. Mężczyzna nie był wcześniej karany ani notowany w związku z przestępstwami z użyciem przemocy.
Na konferencji prasowej w piątek rzecznik FBI zapewniał, iż śledczy są przekonani, że ujęli zabójcę Charliego Kirka. – Zatrzymaliśmy właściwą osobę, ale nadal pracujemy nad ustaleniem pełnych okoliczności zbrodni oraz motywów sprawcy – dodał.
Donald Trump zapowiedział, że przyzna Charliemu Kirkowi Prezydencki Medal Wolności – najwyższe odznaczenie cywilne w Stanach Zjednoczonych. W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku Kirk i Turning Point USA, największa konserwatywna organizacja młodzieżowa, odegrali ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej, czyli na Trumpa. Konto Kirka w serwisie X obserwowało 5,3 mln użytkowników. Działacz był też gospodarzem popularnego podcastu i programu radiowego „The Charlie Kirk Show”. Niedawno pojawił się jako współprowadzący w programie Fox News „Fox & Friends”.
Występ Kirka w Utah był pierwszym z 15 takich wystąpień, w jakich aktywista miał w najbliższym czasie brać udział na uniwersytetach w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. W trakcie takich spotkań z młodymi Amerykanami Kirk często zachęcał studentów do dialogu. Tak było również w Utah – na kilka sekund przed tym, jak padły strzały, 31-latek był pytany przez jednego z uczestników spotkania o strzelaniny, do których dochodzi w USA. – Czy wiesz, jak wielu sprawców masowych strzelanin było w Ameryce w ostatnich 10 latach? – zapytał Kirka uczestnik spotkania. – Licząc przemoc związaną z gangami, czy nie? – odpowiedział pytaniem Kirk. Chwilę później padły strzały.
