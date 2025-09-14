W niedzielę protestujący skandujący „nie przejadą” przewrócili metalowe barierki i zajęli trasę wyścigu w kilku miejscach w Madrycie. Interweniowała policja, która użyła gazu łzawiącego. Niedzielny wyścig zabezpieczało w stolicy Hiszpanii ponad tysiąc funkcjonariuszy – ostatni raz tak wielu policjantów ściągnięto tu przy okazji szczytu NATO w 2022 r.

Rzecznik Vuelty poinformował, że organizatorzy zakończyli wyścig oraz odwołali ceremonię wręczenia nagród. Ostateczny zwycięzca, Duńczyk Jonas Vingegaard z zespołu Visma-Lease a Bike, mógł świętować swój sukces w samochodzie swojej drużyny.

Uczestnicy wyścigu Vuelta a España Foto: PAP/EPA/Javier Lizon

Czy Izrael zostanie wykluczony z Eurowizji?

Wcześniej premier Hiszpanii Pedro Sanchez wyraził podziw dla narodu hiszpańskiego za mobilizowanie się w słusznej sprawie, jak kwestia palestyńska.

W tym roku szef hiszpańskiego rządu wzywał też Europejską Unię Nadawców (EBU) do wykluczenia Izraela z Eurowizji, powołując się na precedens, jakim było wykluczenie Rosji po inwazji na Ukrainę. Minister kultury Hiszpanii Ernest Urtasun zapowiedział, że Hiszpania wycofa się z Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, jeśli Izrael nie zostanie wykluczony z powodu swoich działań w Strefie Gazy.

– Nie sądzę, żebyśmy mogli normalizować udział Izraela w imprezach międzynarodowych, jakby nic się nie działo. Wydarzenia takie jak Eurowizja czy Vuelta a España są promocją kraju. W przypadku Eurowizji nie uczestniczy w nich pojedynczy artysta, ale ktoś, kto występuje w imieniu obywateli tego kraju – mówił.