W tej sytuacji to na Europie ciąży główny ciężar pomocy dla Ukrainy. Czy da ona radę? We wtorek pojawiła się w tym kontekście dobra wiadomość. W Radzie UE udało się uzgodnić program kredytów preferencyjnych na zakup uzbrojenia i amunicji Safe o wartości 150 mld euro. Jak na Brukselę to błyskawiczne tempo: ledwie na początku marca szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła pakiet, który teoretycznie pozwoliłby na uruchomienie 800 mld euro w ciągu czterech lat na wysiłek obronny, a już pojawił się pierwszy program wprowadzenia go w życie. Do Safe będzie miała dostęp Ukraina (oraz Norwegia i Wielka Brytania), jeśli znajdzie przynajmniej jeden inny kraj gotowy do wzięcia udziału w projekcie zakupu broni. Zamówienia muszą też pochodzić z europejskich fabryk i wykorzystywać przynajmniej w 65 proc. europejskie komponenty.

Ale nie wszystko wygląda tak optymistycznie. Aż 650 mld euro w pakiecie von der Leyen to zapowiedź, że w nadchodzących czterech latach kraje UE będą mogły wydawać do 1,5 proc. PKB na zbrojenia bez wliczania przez Brukselę tej wielkości do ich długu i deficytu budżetowego (normalnie unijne regulacje dopuszczają maksymalnie do 3 proc. PKB deficytu budżetowego i 60 proc. PKB długu, choć niewiele krajów to respektuje). Tyle że do tej pory jedynie 15 państw (w tym Polska) wystąpiło o taką możliwość. Nie zrobiły tego w szczególności Francja, Włochy i Hiszpania. Są one już tak bardzo zadłużone, że obawiają się, iż niezależnie od stanowiska unijnej centrali mogą stracić zaufanie rynków finansowych, jeśli jeszcze zaciągną kolejne zobowiązania. Eksperci Parlamentu Europejskiego szacują, że w tej sytuacji poluzowanie reguł budżetowych pozwoli na uruchomienie dwa razy mniej środków, niż zapowiadała von der Leyen: nieco ponad 300 mld euro w cztery lata, a nie 650 mld euro.

Taurusy: Merz nie chce dać jednoznacznej odpowiedzi

Nadzieję na zwielokrotnienie pomocy dla Ukrainy wiązano z objęciem na początku maja sterów niemieckiego rządu przez Merza. Lider CDU/CSU zapowiadał, że zaraz po objęciu rządów przekaże Ukraińcom pociski dalekiego zasięgu Taurus. Mogą one precyzyjnie uderzyć w cele oddalone nawet o 500 km, a więc dosięgnąć np. most łączący okupowany Krym z Rosją.

Jednak w środę w Berlinie Zełenski przynajmniej publicznie nie otrzymał jasnej odpowiedzi, że taurusy dostanie. Merz zapowiedział spotkanie ministrów obrony obu krajów w sprawie wspólnej produkcji pocisków daleko zasięgu. Ogłosił też, że nie będzie od tej pory mówił, jakiego rodzaju sprzęt wojskowy dostaje od Niemiec Ukraina. Czy to tylko wybieg, aby ukryć przekazywanie taurusów – nie wiadomo. W każdym razie SPD, z którą CDU jest w koalicji rządowej, mocno sprzeciwiła się dostarczeniu wspomnianych pocisków dalekiego zasięgu Ukraińcom. Merz obiecał jednak, że jego kraj będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. Uznał też, że wojna zakończy się dopiero gdy jedna lub obie strony nie będą miały sił, aby ją prowadzić. A więc nieprędko. To jest stanowisko, które dalece odbiega od podejścia do kwestii ukraińskiej administracji Trumpa.