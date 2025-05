Ukraiński wywiad wojskowy HUR uprzedza, że Rosja planuje zwiększenie produkcji do 500 dziennie, a to oznacza, że „atakujące roje liczące dziennie po tysiąc dronów mogą stać się realnością”. Już jednak obecne uderzenia po 300 aparatów ukraińska obrona odpiera z wielkim trudem. Rosjanie bowiem zmienili ich taktykę.

Rosyjskie drony lecą początkowo na niskiej wysokości, by utrudnić wykrycie, a potem gwałtownie wznoszą się na wysokość 2–2,5 km – by utrudnić zestrzelenie. Do niedawna ponad połowa trafionych aparatów spadała uderzona przez mobilne grupy obrońców mające tylko karabiny maszynowe czy ręczne wyrzutnie rakiet. Obecnie to już niemożliwe i walka głównie spoczywa na lotnictwie oraz zachodnich systemach przeciwlotniczych. Ale do tych ostatnich chronicznie brakuje pocisków.

W jednym z zestrzelonych dronów obrońcy znaleźli podobno notatkę od jakiegoś Rosjanina zatrudnionego przy ich produkcji informującą, że do kierowania lotem pociski wykorzystują konta w sieci społecznościowej Telegram. Ale ukraińscy inżynierowie powątpiewają w to, choć nie wydali jeszcze ostatecznego werdyktu.

Drony ze styropianu i rakiety odkładane na jakąś inną wojnę

Rosyjskie uderzenia mimo wszystko nie są tak silne, jakby mogło się wydawać. – Połowa z tych dronów to „fałszywki” ze styropianu zaopatrzone w silniki do napędzania modeli samolotów – mówi Romanienko. Armia Kremla używa ich do wprowadzania w błąd obrony i wyczerpywania jej zasobów.

Nawet jednak z takim styropianowym wsparciem rosyjskich zapasów starczyło tylko na trzy dni nieprzerwanego ataku. – Wielkość ataków nadal może pozostawać taka sama, ale dla ich przygotowania potrzeba będzie kilu dni – sądzi Dolince.