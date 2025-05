„On całkowicie oszalał” – pisze o rosyjskim przywódcy Trump po zmasowanym ataku powietrznym na Ukrainę, którego celem w nocy z 24 na 25 maja był m.in. Kijów. „Niepotrzebnie zabija mnóstwo ludzi i nie mówię tylko o żołnierzach” – dodaje amerykański prezydent.

Donald Trump po największym od rozpoczęcia wojny ataku powietrznym Rosji: Władimir Putin chce całej Ukrainy, nie jej części

W ataku powietrznym przeprowadzonym przez Rosję w nocy z 24 na 25 maja na Ukrainę zginęło 12 osób, a wśród ofiar ataku były dzieci. Rosja użyła do ataku 367 środków napadu powietrznego i był to najbardziej intensywny atak tego typu od rozpoczęcia wojny. Trump we wpisie podkreśla, że Rosja atakuje dronami i rakietami „ukraińskie miasta” i robi to „bez powodu”.

„Zawsze mówiłem, że on (Putin) chce całej Ukrainy, nie tylko jej części, i może to (ataki na miasta) dowodzi, że to prawda, ale jeśli tak, doprowadzi to do upadku Rosji” – ostrzega amerykański przywódca.

Jednocześnie Trump w swoim wpisie odnosi się też do Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański prezydent przekonuje, że Zełenski „mówiąc to, co mówi, nie działa na korzyść swojego kraju”. „Wszystko, co wychodzi z jego ust, sprawia problemy, nie podoba mi się to i lepiej, niech to się skończy” – pisze prezydent USA.