Ukraina twierdzi, że jest gotowa do natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni, ale Rosja, która rozpoczęła wojnę i obecnie okupuje około jednej piątej terytorium Ukrainy, twierdzi, że nie wstrzyma ataków, dopóki nie zostaną spełnione określone warunki. Członek delegacji ukraińskiej nazwał te warunki „nie do przyjęcia”.

Donald Trump zapowiadał nowe sankcje na Rosję. Decyzji brak

Trump, który zmienił politykę Stanów Zjednoczonych z poparcia dla Ukrainy na akceptację niektórych rosyjskich argumentów dotyczących wojny, powiedział, że może zaostrzyć sankcje wobec Rosji, jeśli Moskwa zablokuje porozumienie pokojowe. Jednak po rozmowie z Putinem w poniedziałek postanowił na razie nie podejmować żadnych działań.

Moskwa twierdzi, że jest gotowa do rozmów pokojowych i chce omówić to, co nazywa „głównymi przyczynami wojny”, w tym swoje żądania dotyczące przekazania przez Ukrainę większej części terytorium, rozbrojenia i zakazu zawierania sojuszy wojskowych z Zachodem. Kijów twierdzi, że jest to równoznaczne z kapitulacją i pozostawiłoby kraj bezbronnym w obliczu przyszłych ataków Rosji.

„Czy to może doprowadzić do czegoś wielkiego?” Donald Trump komentuje decyzję Rosji i Ukrainy”