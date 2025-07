– Warszawa jest największym i najbardziej dynamicznym rynkiem mieszkaniowym w Polsce. Jednak część klientów – zarówno tych mieszkających już w stolicy, jak i planujących związanie z nią swojego życia prywatnego i/lub zawodowego, kieruje poszukiwania w stronę miejscowości podwarszawskich – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. – Zachęcają do tego niższe ceny, które dla jednych są warunkiem koniecznym do zrealizowania marzenia o własnym M, a innym dają możliwość zakupu lokalu o większym metrażu i lepszej relacji ceny do jakości życia.

Dobra infrastruktura w miastach pod Warszawą

Jak pokazuje najnowsza analiza Grupy Morizon-Gratka, ceny ofertowe mieszkań w miejscowościach wokół stolicy są średnio o 35 proc. niższe niż w Warszawie.

– Warszawa, około dwumilionowa stolica kraju, niezmiennie przyciąga osoby z różnych części Polski i z zagranicy. Jednak wysokie ceny mieszkań sprawiają, że wielu klientów rozważa zakup nieruchomości w najbliższej okolicy – mówi Marcin Drogomirecki.

Dodaje, że trendowi sprzyja rozwój infrastruktury drogowej, coraz lepsze skomunikowanie przedmieść z centrum miasta środkami transportu publicznego, a także pełna dostępność zaplecza handlowo-usługowego, przedszkoli, szkół. – Infrastruktura zwykle nie odbiega od warszawskich standardów, a nierzadko jest nawet lepsza – zaznacza ekspert.