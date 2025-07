„Państwu wydawanie pozwoleń na budowę zabiera wieki, a firmy na dostosowanie się do zmian w przepisach dostają pięć minut”. „Krótkie vacatio legis to często krytykowany element przy tworzeniu przepisów w Polsce. Nic dziwnego, że na zarzuty o naliczanie sowitych marż deweloperzy odpowiadają, że ich biznes jest wystawiony na wiele czynników ryzyka” – to cytaty z dwóch komentarzy, które napisałem w latach 2023 i 2024. Czy naprawdę każdego roku trzeba czynić uwagi w podobnym duchu? Co prawda dziś przez wszelkie przypadki odmieniana jest deregulacja, a wszyscy rzucili się na odchudzanie i łatanie prawa, jednak jeśli chodzi o tworzenie prawa, wciąż jest jeszcze wiele do poprawienia.

Ustawa schronowa. Wytycznych brak, jest problem z projektowaniem nowych bloków mieszkalnych

Tzw. ustawa schronowa przeszła przez parlament w zeszłym roku, została podpisana przez prezydenta 17 grudnia 2024 r. i wchodzi w życie 1 stycznia 2026 r. Na pierwszy rzut oka roczne vacatio legis to termin przyzwoity, pozwalający firmom na przygotowanie inwestycji zgodnie z wymogami. Szkopuł w tym, że szczegóły nie są zapisane w ustawie – to ma regulować ministerialne rozporządzenie „w sprawie sposobu przygotowania obiektu zbiorowej ochrony do użycia”. Minęło już pół roku od ogłoszenia ustawy i w tej chwili znany jest tylko projekt rozporządzenia – do którego napłynęły zresztą liczne uwagi. Brak jasnych wytycznych uniemożliwia inwestorom (deweloperom, ale i TBS-om) przygotowywanie nowych osiedli. Im dłużej trwa zawieszenie, tym dłuższa będzie przerwa w składaniu wniosków o pozwolenie na budowę. Chyba że...

Ustawa schronowa, czyli stary schemat: duże wymogi i mało czasu na wdrożenie

W najbliższych miesiącach możemy obserwować zasypywanie urzędów wnioskami o pozwolenie na budowę – po to, by inwestycje mogły być w przyszłym roku realizowane na dotychczasowych zasadach. Widzieliśmy to w latach 2020 i 2022, kiedy spółki chciały zdążyć przed terminem wejścia w życie wyśrubowanych norm efektywności energetycznej budynków czy nowelizacji ustawy deweloperskiej. A przecież nie o to nam chodzi. „Przywykliśmy” do wojny za wschodnią granicą, tymczasem nowa, intensywna fala bombardowań ukraińskich miast (czytaj: bloków mieszkalnych) dronami i rakietami przez Federację Rosyjską uświadamia, po co ustawa schronowa.