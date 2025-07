– Jeśli prognozy się spełnią, będzie to kontynuacja sytuacji na rynku wtórnym z poprzednich miesięcy, głównie jeśli chodzi o największe miasta, gdzie już od kilku kwartałów obserwujemy delikatnie obniżające się oczekiwania sprzedających. Nie zmienia to jednak faktu, że cały czas jest drogo i raczej nie ma co czekać na cenowy cud. Jeśli znajdziemy nieruchomość, która spełnia nasze potrzeby i wpisuje się w budżet, warto rozważyć zakup, bo mieszkania nie będą radykalnie tańsze – komentuje Rafał Bieńkowski.

Większy wybór nieruchomości

III kwartał powinien też przynieść większą liczbę ogłoszeń mieszkań na rynku wtórnym, szczególnie lokali większych niż kawalerki – spodziewa się tego 55 proc. biur nieruchomości. Jeśli chodzi o domy z rynku wtórnego, najczęściej obstawianym scenariuszem przez pośredników jest stabilizacja cen – to opinia 46 proc. agentów. 36 proc. dostrzega pole do lekkich obniżek, a 18 proc. liczy się z możliwymi podwyżkami.

– Uwagę zwraca niemałe grono osób mówiących o możliwym spadku cen, natomiast warto zaznaczyć, że dotyczy to głównie domów nadgryzionych zębem czasu, tych położonych na dalszych obrzeżach miast oraz w lokalizacjach z gorszą infrastrukturą. Jeśli ktoś będzie w stanie zaakceptować remont bądź pewne niedogodności, być może będzie mógł znaleźć tam bardziej atrakcyjną ofertę – mówi Rafał Bieńkowski.

Jak pokazują dane Nieruchomości-online.pl, liczba ogłoszeń domów na sprzedaż konsekwentnie rośnie od początku roku. I jest duże prawdopodobieństwo, że wybór wciąż będzie duży. 44 proc. agentów spodziewa się dalszego wzrostu oferty.