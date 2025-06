Foto: mat.prasowe

Kredytobiorcy mieli w czym wybierać. Największy wybór mieszkań w cenie do 520,1 tys. zł był w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 4,2 tys. lokali z ujawnioną ceną) i w Łodzi (ponad 3,8 tys.). - W obu metropoliach pula mieszkań dostępnych dla przeciętnie zarabiających singli zwiększyła się w ciągu miesiąca o odpowiednio 361 (plus 9 proc.) i 205 (6 proc.) lokali. Najmniej, bo tylko nieco ponad 700, było ich w Krakowie. Jednak miesiąc wcześniej mieszkań będących w zasięgu singielek i singli było o 40 mniej – podaje Marek Wielgo. - Za to w Poznaniu i Wrocławiu mieliśmy prawdziwy wysyp lokali w cenie do 520,1 tys. zł. W maju oferta w tej pierwszej metropolii wzrosła o 25 proc., z niespełna 1,6 tys. do ponad 1,9 tys., a w drugim – o 24 proc., z ok. 1 tys. do niespełna 1,3 tys. Wyraźnie zwiększyła się też oferta w Warszawie - z 565 do 661 lokali (plus 17 proc.) i w Trójmieście - z blisko 1,3 tys. do ponad 1,4 tys. lokali z ujawnioną ceną.

Foto: mat.prasowe

W większości największych metropolii single mogli sobie pozwolić co najwyżej na dwupokojowe mieszkanie, choć w Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znaleźliby też bez problemu trzypokojowe.

- Także bezdzietne pary najpewniej ucieszy wiadomość, że w maju zwiększył im się wybór mieszkań. Największy wzrost liczby lokali w ofercie – niemal o 750 – odnotowaliśmy we Wrocławiu. Pod koniec maja było ich tam ok. 4,5 tys. (20 proc.). O ponad 620 mieszkań z ceną poniżej 680,61 tys. zł zwiększyła się oferta firm deweloperskich w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (do ok. 7,4 tys.), o blisko 580 – w Warszawie (do ok. 3,6 tys.), o ponad 420 – w Krakowie i Poznaniu (do odpowiednio ok. 3 tys. i niespełna 4,8 tys.), o niespełna 330 – w Trójmieście (do ok. 3,4 tys.) i niespełna 150 – w Łodzi (do ok. 6,7 tys.) - wskazują analitycy.