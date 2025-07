Serwis podaje, że średnia ofertowa cena mkw. działek budowlanych w Warszawie w kwietniu br. to 758 zł, o 48 zł więcej niż rok temu. We Wrocławiu przeciętne ceny mkw. parceli wzrosły w ciągu roku o 72 zł, do 565 zł, w Krakowie o 14 zł, do 494 zł. W Katowicach ceny spadły o 80 zł, do 451 zł za mkw., w Szczecinie – o 35 zł, do 383 zł, a w Lublinie – o 20 zł, do 382 zł za mkw.

Trudne wybory. Działek jest więcej niż w covidovym boomie

Adam Świrgoń, dyrektor oddziału Północ Nieruchomości Gdańsk Kartuska, ocenia, że choć podaż działek jest stabilna, to niewiele jest typowych, kształtnych, z mediami i dobrym dojazdem. – Większość działek w ofercie ma jakąś „niedogodność”. Są albo daleko centrum, mają słaby dojazd, albo są krzywe, mokre – mówi dyrektor. – Jeśli są idealne, to są drogie. Dlatego też osoby myślące o własnym domu muszą nieco poszerzyć obszar poszukiwań. Działek jest więcej niż w covidovym boomie, ale nadal nie można mówić o szerokiej ofercie. Wybór działki zwykle polega na kompromisie, wyborze „mniejszego zła” w określonym zakresie cen – zaznacza.

Z samym gruntem, jak podkreśla Adam Świrgoń, można zresztą zrobić wszystko: osuszyć, wyrównać, dozbroić. – Ale nie można zmienić lokalizacji – podkreśla dyrektor. Potwierdza, że działek szukają zarówno klienci budujący domy, jak i inwestorzy. – Przy biznesie znacznie bardziej liczy się kalkulacja. Grunt, a także jego dostosowanie, nie mogą być zbyt drogie, aby inwestycja się opłaciła – mówi dyrektor z agencji Północ Nieruchomości. Jak podaje, ceny działek budowlanych w granicach Gdańska wahają się od 600 do 1,2 tys. zł za mkw., a w miejscowościach ościennych – od 350 do 800 zł za mkw. W okolicach do 20 km od centrum miasta można znaleźć ziemię za 250–350 zł za mkw.

Czytaj więcej Nieruchomości Uwolnić ziemię, przyspieszyć inwestycje mieszkaniowe Do konsultacji trafił projekt tzw. ustawy podażowej, która ma m.in. zwiększyć podaż gruntów pod o...

Dyr. Świrgoń nie ma wątpliwości, że dobre grunty będą zawsze w cenie, szczególnie położone blisko miasta lub w urokliwych miejscach z dobrą infrastrukturą. – Wolnych działek jest coraz mniej. Obniżka stóp procentowych na pewno przyczyni się do zwiększenia zainteresowania nieruchomościami, a to wpłynie na szybkość transakcji i wzrost cen – uważa.

Tańszy dom za miastem

Oferta działek w Małopolsce, a zwłaszcza w Krakowie, jak mówi Tytus Grzegorz Kondracki z agencji Freedom Kraków Śródmieście, jest ograniczona. Kondracki wyjaśnia: zabudowa się zagęszcza m.in. ze względu na inwestycje deweloperów. – Popularne stają się gminy wokół miasta, jak Wieliczka, Niepołomice czy Mogilany, które przeżywają boom dzięki strefom ekonomicznym. Coraz częściej jednak uwagę klientów przyciągają także Bochnia i Tarnów, miasta z dobrze rozwiniętym transportem kolejowym i drogowym, co jest ogromnym atutem przy wyborze miejsca do życia – wyjaśnia Tytus Grzegorz Kondracki. – Ludzie często pracują w systemie hybrydowym, nie muszą więc mieszkać w Krakowie lub bliskiej okolicy i kupować 5-arowej działki za ok. 600 tys. zł.