Dla kogo ziemia rolna w mieście. Co może powstać na działkach?

Czytaj więcej Nieruchomości Dlaczego ministerstwo funduszy bierze się za rynek mieszkaniowy? Po roku bez programu dopłat do kredytów rynek się wreszcie uspokaja, ceny przestały rosnąć i miejmy nadzieję, że mieszkania przestaną być postrzegane jako dobro inwestycyjne. Trzeba rozwijać budownictwo społeczne – mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

„Nikt nie planuje zabudowanie całego miasta”

W Krakowie grunty rolne znajdują się na terenie całego miasta. – Najwięcej jest ich w Nowej Hucie i w oś. Przewóz, Rybitwy, Kostrze, Tonie, Olszanica – wskazuje Dominika Jaźwiecka z ratusza. – Ziemie są dobrej jakości, szczególnie w Nowej Hucie to ziemie klasy I i II. Grunty te winny podlegać ochronie. To dobro naturalne, które zalicza się do nieodnawialnych zasobów przyrody, którego ochrona i zachowanie dla przyszłych pokoleń jest obowiązkiem władz publicznych.



We Wrocławiu jest ok. 10,5 tys. gruntów kwalifikowanych jako rolne (w tym ok. 2,4 tys. ha należy do Skarbu Państwa). – To sporo, ale grunty te mają swoją specyfikę i wynikający z lokalizacji potencjał – mówi Michał Guz z urzędu miasta we Wrocławiu. – We wciąż obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na obszarach, gdzie zabudowa w ogóle jest możliwa, znajduje się mniej niż połowa tego areału. W tej puli jedynie 700 ha należy do Skarbu Państwa. Pozostałe tereny, przeważnie peryferyjne, wpisują się w strukturę lasów, terenów otwartych, ogrodów działkowych czy dolin rzecznych.



Według urzędnika propozycja rządu dotycząca udostępnienia terenów Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe (np. działek KOWR czy PKP) ma usprawnić uwalnianie gruntów od lat przeznaczanych w dokumentach planistycznych na funkcję mieszkaniową po to, by budować gminny zasób.

– W naszej ocenie nie oznacza to absolutnie automatycznej ścieżki do zabudowy terenów rolnych. Nikt nie planuje zabudowanie całego miasta – podkreśla Michał Guz. – Przykładem niech będzie skierowany niedawno do uchwalenia miejscowy plan dla tzw. klina wojszycko-jagodzińskiego na południu Wrocławia. Ponad 100 ha gruntów rolnych Skarbu Państwa (KOWR) jest tam zarezerwowanych na tereny zielone, których nasze miasto w tym rejonie potrzebuje.