Kolejny problem to brak gruntów pod budownictwo wielorodzinne. - „Proste" działki się skończyły, w miastach wciąż jednak znajduje się wiele atrakcyjnych terenów, które wbrew logice w dokumentach planistycznych nadal są przeznaczone na przykład pod przemysł – zauważa Robert Chojnacki. - Do tego dochodzi nieprawidłowa proporcja w zakresie udziału rynku deweloperskiego w budownictwie wielorodzinnym. Mówiąc w skrócie: samorządy i państwo budują zbyt mało, by być istotnym graczem na rynku nieruchomości.



Koniec nieuzasadnionych protestów

Chojnacki wskazuje też na propozycję rozwiązania problemu nadużywania procedury odwoławczej w sprawach administracyjnych. - Obecne regulacje umożliwiają składanie odwołań bez konieczności podania merytorycznych argumentów, co często prowadzi do blokowania inwestycji na długie lata. Wystarczy krótkie zakwestionowanie decyzji („nie bo nie”), by sprawa trafiła do sądu, niezależnie, czy składający odwołanie ma ku temu uzasadnione podstawy – mówi ekspert.

Jak dodaje, Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce wprowadzić zasadę, zgodnie z którą osoba odwołująca się będzie musiała precyzyjnie wskazać, co budzi jej sprzeciw i z jakich powodów. - Będzie musiała także przedstawić dowody potwierdzające jej stanowisko. Propozycja z pewnością zasługuje na pozytywną ocenę. Nowe przepisy nie tylko nie ograniczają prawa do odwołań, lecz usprawniają procedurę, eliminując przypadki ich wykorzystywania w celu sztucznego wydłużania postępowań – ocenia Chojnacki. - Dzięki temu procesy inwestycyjne będą mogły toczyć się sprawniej, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów inwestorów, administracji i lokalnych społeczności lokalnych. Nie wspominając już o wymiernych korzyściach finansowych umożliwiających szybsze rozpoczęcie prac budowlanych.

Osiedla na gruntach spółek Skarbu Państwa

Autorzy projektu zakładają też zwiększenie inwestycji mieszkaniowych prowadzonych przez samorządy. – Planuje się, by samorządy mogły za darmo pozyskiwać grunty od spółek Skarbu Państwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które dziś nie są wykorzystywane, a na których da się budować – mówi ekspert portalu Tabelaofert.pl. - Dzięki temu z pewnością odblokowane zostałyby grunty należące do Poczty Polskiej czy kolei, które – mimo atrakcyjnego położenia – dziś stoją odłogiem w wielu miastach. Pozyskiwane w tym trybie grunty mogłyby wykorzystywać spółdzielnie, towarzystwa budownictwa społecznego oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Dodatkowo mogłyby trafić do programu „Lokal za grunt”. Oznacza to, że samorządy zyskałyby możliwość udostępniania części terenów prywatnym firmom budowlanym, by w zamian otrzymywać od nich pulę nowych mieszkań na potrzeby komunalne.