Serwis podaje, że średnia ofertowa cena metra kwadratowego działek budowlanych w Warszawie w kwietniu br. to 758 zł, o 48 zł więcej niż rok temu. We Wrocławiu przeciętne ceny metra kwadratowego parceli wzrosły w ciągu roku o 72 zł, do 565 zł, w Krakowie o 14 zł, do 494 zł. W Katowicach ceny spadły o 80 zł, do 451 zł za mkw., w Szczecinie – o 35 zł, do 383 zł, a w Lublinie – o 20 zł, do 382 zł za mkw.

Z analiz cen działek budowlanych oferowanych w serwisach Morizon.pl i Gratka.pl wynika, że najdroższe parcele są w województwie mazowieckim – średnia cena ofertowa to 431 zł/mkw., a w Warszawie 1324 zł/mkw. W woj. pomorskim przeciętna cena ofertowa działek to 323 zł/mkw., a w woj. wielkopolskim to 284 zł/mkw. W woj. kujawsko-pomorskim to 163 zł/mkw., warmińsko-mazurskim 150 zł, a podkarpackim 138 zł/mkw.

Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka, najwyższe ceny ofertowe osiągają działki w centrum i w prestiżowych dzielnicach willowych dużych miast. – Działki mierzące zaledwie kilkaset metrów bywają tam wyceniane nawet na kilka milionów złotych – podaje. Ekspert zaznacza, że cena ofertowa to zwykle punkt wyjścia w drodze do transakcji, co oznacza, że ceny można negocjować.