Z danych GetHome.pl wynika, że w czerwcu mediana czynszu w Gdańsku (ok. 3,2 tys. zł) była o 8 proc. wyższa niż w grudniu ubiegłego roku. O 2 proc. wzrosła też w Łodzi (do 2,2 tys. zł), i to mimo wzrostu oferty o 17 proc. (z 2,4 tys. do 2,8 tys. lokali).

– W tym mieście może to być jednak spowodowane rosnącym udziałem nowych mieszkań na rynku najmu. W ostatnich latach Łódź była ulubionym miastem inwestorów ze względu na korzystną relację czynszu do cen zakupu mieszkań – komentuje Marek Wielgo.

Foto: GetHome.pl

O 7 proc. spadła w tym roku mediana czynszu we Wrocławiu (do 2,8 tys. zł), o 4 proc. – w Warszawie (do ok. 4,6 tys. zł) i o 3 proc. – w Poznaniu (do ok. 2,5 tys. zł). Poziom z grudnia ubiegłego roku mediana czynszu utrzymała w Krakowie (3 tys. zł) i Katowicach (2,1 tys. zł).

Duża oferta mieszkań na wynajem

Ekspert portalu GetHome.pl zwraca uwagę, że w czerwcu niemal we wszystkich metropoliach (z wyjątkiem Gdańska) mieszkań na wynajem było więcej niż w końcówce ubiegłego roku. Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że aż o 44 proc. (z 1,6 tys. do 2,3 tys. lokali) wzrosła oferta w Katowicach, a o 33 proc. we Wrocławiu (z 4 tys. do 5,3 tys.) i Poznaniu (z 2,4 tys. do 3,2 tys.).

W Krakowie wybór mieszkań zwiększył się w tym okresie o 27 proc. (z 5,1 tys. do 6,5 tys.), a w Warszawie – o 18 proc. (z 12,5 tys. do 14,7 tys.).