Na razie Kreml robi, co może, by przeciągać negocjacje, szykując się do ataku. Najpierw przez kilka dni wahał się, czy przyjąć propozycję spotkania z Ukraińcami w Watykanie. – Rosyjska Cerkiew Prawosławna mogłaby się obrazić, a po co ją konfliktować – jeden z moskiewskich publicystów podsunął Kremlowi argument, który natychmiast został wykorzystany.

Prawie natychmiast rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow znów podważył legitymizację prezydenckiej władzy Wołodymyra Zełenskiego. Wydawało się, że po interwencji Donalda Trumpa sprawa ta została załatwiona. Ale Moskwa do niej wraca, znów przeciągając rozpoczęcie negocjacji, co sugeruje, że eksperci wojskowi, a nie bankowi mają rację, szacując możliwość zakończenia wojny.