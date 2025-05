Kolejny zmasowany atak nocny na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

To już kolejny zmasowany atak dronami na Ukrainę

Noc z soboty na niedzielę była już kolejną nocą intensywnych rosyjskich ataków na Kijów i inne ukraińskie miasta. Poprzedniej nocy wojska rosyjskie także przeprowadziły atak powietrzny na stolicę kraju.

Do ataków dochodzi, mimo trwającej wymiany jeńców. Dziś ma dojść do jej trzeciego etapu, co zapowiedział wczoraj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

W czwartek i piątek do ojczyzny powróciło 697 jeńców. Ukraiński prezydent przekazał, że większość z nich to żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej i służby granicznej. Zełenski napisał, że w ciągu trzech dni powinno być uwolnionych 1000 Ukraińców, ale zadaniem ukraińskich władz jest uwolnienie absolutnie wszystkich, którzy obecnie są przetrzymywani w Rosji. Na wymianę jeńców z Rosją w formacie 1000 na 1000 Ukraińcy i Rosjanie umówili się podczas rozmów w Stambule.

„Tydzień po negocjacjach w Stambule Rosja nie wysyła memorandum pokojowego, lecz niosące śmierć cywilom drony i rakiety” - podkreślał w sobotę szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, komentując zmasowana ataki powietrzne na Kijów.