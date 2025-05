Putin z wizytą w obwodzie kurskim

Putin odwiedził obwód kurski 20 maja, ale informacja o tym pojawiła się dopiero następnego dnia. Według rosyjskich agencji informacyjnych była to jego pierwsza podróż w ten region, odkąd armia rosyjska ostatecznie wyparła ukraińskie siły zbrojne z obwodu kurskiego w kwietniu 2025 r. – podał rosyjski Sztab Generalny.

Podczas tej podróży Putin oświadczył, że w obwodzie sumskim, po drugiej stronie granicy, ukraińscy żołnierze, według jego informacji, „próbują” powrócić na terytorium Rosji.

Putin zaznaczył, że biorąc pod uwagę sytuację w rejonach przygranicznych, należy odbudować i przywrócić wszystko, co zostało zniszczone, a tam, gdzie pozwolą na to względy bezpieczeństwa, pomóc ludziom powrócić do ich rodzinnych osad. Ponadto ważne jest odbudowanie infrastruktury, wspieranie małych przedsiębiorstw oraz działalności przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych.