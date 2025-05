Rosja przeprowadziła nocne uderzenie po tym, jak w ciągu ostatnich kilku dni wojska ukraińskie przeprowadziły za pomocą dronów ok. 800 ataków na cele w Rosji, w tym w Moskwie.

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że od godz. 20:30 w piątek do godz. 8:30 w sobotę Rosjanie prowadzili ataki powietrzne za pomocą 14 pocisków balistycznych systemu Iskander-M i KN-23 oraz 250 dronów kamikadze m.in. typu Szahid. Według strony ukraińskiej, drony nadleciały m.in. z obwodów kurskiego i briańskiego. Ukraińcy poinformowali, że potwierdzono zniszczenie sześciu rakiet oraz zneutralizowanie 245 bezzałogowców, z których 128 zestrzelono. W wyniku ataku ucierpiały obwody kijowski, dniepropietrowski, odeski i zaporoski - poinformowano w komunikacie, w którym zaznaczono, że „głównym kierunkiem ataku wroga była stolica Ukrainy, miasto Kijów”.

Andrij Sybiha: To odpowiedź Rosji na wysiłki pokojowe

Do ataku odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. „Kolejna głośna noc w Kijowie i innych regionach, obrona powietrzna pracuje bez przerwy, aby odeprzeć rosyjskie ataki powietrzne. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne w Kijowie, a co najmniej 15 osób zostało rannych” - napisał w serwisie X.

Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że minął tydzień od rozmów między przedstawicielami Kijowa i Moskwy w Stambule, a Rosja wciąż nie przesłała swojego „memorandum pokojowego”, a zamiast tego wysyła drony i rakiety, niosące śmierć cywilom. „Taka jest odpowiedź Rosji na międzynarodowe wysiłki pokojowe. To wyraźny dowód na to, że do przyspieszenia procesu pokojowego niezbędne jest zwiększenie presji sankcyjnej na Moskwę” - dodał Sybiha.