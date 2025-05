Podobnie było w Tule, gdzie znajdują się co najmniej trzy duże fabryki zbrojeniowe.

Rosyjscy imperialni blogerzy i publicyści pieklą się, że ich kraj posiada największą na świecie flotę samolotów niszczycieli, a nie potrafi sobie dać rady „z ukraińskimi dronami latającymi jak kukuruźniki (samolot Po-2 używany w czasie wojny przez radziecką armię, nisko latający, bardzo powolny i bardzo skuteczny – red.)”.

Rzeczywiście, zaobserwowane nad Rosją ukraińskie drony to dość powolne, nisko latające maszyny, przerobione z niedużych samolotów albo zbudowane na ich bazie. Najbardziej znanymi stały się samoloty mające podobno zasięg 2 tys. km. Uzbrojone w 250-kilogramową bombę mogą wracać do bazy w przeciwieństwie do większości aparatów, które są dronami kamikadze.

Jednak ukraińska armia posiada też kilka modeli dronów bardziej przypominających rosyjsko-irańskie szahedy niż małe samoloty. Ale te latają znacznie szybciej, możliwe więc, że nie zostały zauważone. W każdym razie nie ma ich na dostępnych nagraniach.

Jedyne wyjście to zamknięcie przestrzeni powietrznej europejskiej Rosji. Ale Kreml nigdy się na to nie zgodzi

Widać za to szkody, jakie wyrządziły w rosyjskim lotnictwie cywilnym. Moskiewski węzeł lotniczy (pięć lotnisk) był zablokowany kilkanaście godzin. Chaos tym wywołany będzie efektem domina rozchodził się po wszystkich lotniskach kraju. Poprzednio taki bałagan wywołany ukraińskim nalotem przed putinowską paradą 9 maja udało się opanować po trzech dniach. – To jeszcze nie jest szczyt sezonu przewozowego. Linie lotnicze mają wolne samoloty czy załogi, które można użyć do rozładowania kryzysu. Gdyby ataki następowały w trakcie „gorącego sezonu”, w lipcu–sierpniu, konsekwencje byłyby znacznie poważniejsze – mówi opozycyjnej „Nowoj Gazietie Ewropa” jeden z ekspertów lotniczych.